Novotny: Pogrešno je postupno ukidati mjere, Vlada bi ih trebala ukinuti jednim potezom

"Moguće su intervencije vlade u nekim kriznim situacijama, kako bi se zaštitilo građane, no te intervencije moraju biti snažne, kratke, ne smiju biti dugotrajne, da ne bi stvorile nove neravnoteže na tržištu. One se moraju prekinuti u jednom trenutku, ne mogu trajati godinama. To je bila isključivo politička odluka i sad iz te političke odluke treba izaći. Ova ideja da bi se postupno izlazilo je potpuno pogrešna, kao što je bila i ideja zadržavanja tih mjera dvije godine," ističe Novotny, priznajući da je ta ideja o postupnom otpuštanju mjera zapravo još jedna politička odluka kako bi se javno mnijenje priviklo na nove tržišne cijene. A za sve one doista potrebite, trebalo bi uvesti vaučere, umjesto da cijenu goriva subvencioniramo za sve, pa I za one koji mogu bez problema platiti tržišne cijene.