EKONOMSKI ANALITIČAR
Novotny: Pogrešno je postupno ukidati mjere, Vlada bi ih trebala ukinuti jednim potezom
O tome što će se dogoditi postupnim ukidanjem vladinih mjera, odnosno hoće li povećanje cijena energenata i za građane dovesti do uzleta inflacije, čeka li nas "jesen neobuzdane inflacije", kako to navode neki mediji, u Novom danu kod našeg Ivana Hrstića govorio je ekonomski analitičar Damir Novotny. Očekivano, on ne smatra da će inflacija krenuti takvim trendom.
Oglas
"Semantički, ne postoji neobuzdana inflacija, dakle, ne možete obuzdavati ili ne inflaciju, nitko nije jahao inflaciju, dakle, ne možete na takav način govoriti u javnosti. Inflacija može biti hiperinflacija, po dvoznamenkastim stopama, ili inflacija koja se može monetarnim mjerama smanjivati ili kontrolirati," kaže Novotny, koji se slaže s ministrom Primorcem da inflacija na razini 3-4 posto nije nešto što bi trebalo na makroekonomskoj razini ulijevati strah, a ne vjeruje niti da će doći do uzleta inflacije ove jeseni.
"Neće, mislim da će se inflacija polako smiriti, ona bi se već smirivala u Hrvatskoj da je bila drugačija ekonomska politika," kaže Novotny, koji je i prije objave novog paketa vladinih mjera tvrdio da izostanak mjera nije nešto što će povećavati inflaciju, potpuno suprotno. On vjeruje, a u tome zacijelo među ekonomistima nije usamljen, da su vladine mjere i politika povećavanja plaća i svjesna odluka da se umjesto obuzdavanja pregrijanosti ide na ubrzani rast gospodarstva -zapravo održavale inflaciju na visokoj razini.
"Moguće su intervencije vlade u nekim kriznim situacijama, kako bi se zaštitilo građane, no te intervencije moraju biti snažne, kratke, ne smiju biti dugotrajne, da ne bi stvorile nove neravnoteže na tržištu. One se moraju prekinuti u jednom trenutku, ne mogu trajati godinama. To je bila isključivo politička odluka i sad iz te političke odluke treba izaći. Ova ideja da bi se postupno izlazilo je potpuno pogrešna, kao što je bila i ideja zadržavanja tih mjera dvije godine," ističe Novotny, priznajući da je ta ideja o postupnom otpuštanju mjera zapravo još jedna politička odluka kako bi se javno mnijenje priviklo na nove tržišne cijene. A za sve one doista potrebite, trebalo bi uvesti vaučere, umjesto da cijenu goriva subvencioniramo za sve, pa I za one koji mogu bez problema platiti tržišne cijene.
"Ali s čisto ekonomskog pogleda, mi bismo to trebali prekinuti odmah, napraviti taj rez i stvoriti te uvjete da se potrošači, građani, priviknu na te tržišne cijene i da svoju potrošnju racionaliziraju. Vladine mjere su uvelike doprinijele, a o tome je govorila i HNB, očekivanjima da će vlada uvijek intervenirati kad cijene budu malo iznad onoga što mi želimo prihvatiti," objašnjava Novotny, dodajući da u takvim vremenima građani uvijek troše više, racionalno odlučivanje je u drugom planu, a u prvom planu je potrošnja. To se, kaže, upravo i dogodilo, i zbog toga je on od početka bio protiv dugotrajne intervencije, jer potrošači troše više nego što bi možda bilo potrebno, stvarajući pritisak na tržištu te zapravo time - hrane inflaciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas