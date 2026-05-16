VIDEO / Pogledajte trenutak izlijetanja aviona Croatia Airlinesa s piste

Zrakoplov Croatia Airlinesa (CA) na liniji Split-Frankfurt, s oko 130 putnika, u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, a putnici i članovi posade odmah s iskrcani te nitko nije ozlijeđen, izvijestili su iz splitske zračne luke.

"Zrakoplov je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze (USS), ali nitko od putnika nije ozlijeđen" rekao je Hini Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika.

U zrakoplovu su se, kako je rekao, nalazila 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a.

Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koje su obaviještene o tom slučaju, rekao je Melvan.

🚨 WATCH: Croatia Airlines Airbus A220-300 veers off the runway and ends up on the grass surface during an aborted take-off from Split Airport, Croatia.



The aircraft sustained damage from colliding with a marker board and runway edge lights.



All passengers and crew members are… pic.twitter.com/dcNLUFmYru — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 16, 2026