VIDEO / Pogledajte trenutak izlijetanja aviona Croatia Airlinesa s piste

N1 Info , Hina
16. svi. 2026. 17:24
16.05.2026., Split - Na uzletno-sletnoj stazi Zracne luke Split avion Croatia Airlinesa izletio je sa staze prilikom polijetanja.
Zrakoplov Croatia Airlinesa (CA) na liniji Split-Frankfurt, s oko 130 putnika, u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, a putnici i članovi posade odmah s iskrcani te nitko nije ozlijeđen, izvijestili su iz splitske zračne luke.

"Zrakoplov je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze (USS), ali nitko od putnika nije ozlijeđen" rekao je Hini Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika.

U zrakoplovu su se, kako je rekao, nalazila 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a.

Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koje su obaviještene o tom slučaju, rekao je Melvan.

