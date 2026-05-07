AI Central Point: 50 milijardi razloga za raspravu

N1

Može li Hrvatska postati dio globalne AI infrastrukture — ili gledamo još jednu megaprojektnu viziju koja će ostati na razini prezentacija i velikih brojki? Nova epizoda emisije AI Central Point donosi veliku raspravu o projektu Pantheon, najavljenom AI podatkovnom centru u Topuskom, investiciji koja se procjenjuje na desetke milijardi eura i koja je već izazvala jednu od najvećih tehnoloških i društvenih rasprava u Hrvatskoj posljednjih godina.

Podijeli

Oglas

U prvom dijelu emisije razgovaramo o tome što ovakav projekt stvarno znači za Hrvatsku — tehnološki, energetski, ekonomski i geopolitički.

Gosti su:

Marko Rakar — koji donosi kritički pogled na izvedivost projekta, energetsku matematiku, infrastrukturu i realnost velikih najava

— koji donosi kritički pogled na izvedivost projekta, energetsku matematiku, infrastrukturu i realnost velikih najava Hrvoje Prpić — koji otvara perspektivu investicija, AI utrke, digitalne suverenosti i prilike da Hrvatska postane dio nove tehnološke karte Europe

U drugom dijelu emisije fokus prelazi na pitanje koje stoji iza svakog velikog infrastrukturnog projekta:

Kako izgleda put od ambiciozne ideje do projekta koji država službeno prepoznaje kao strateški važan?

Gost drugog dijela je Davorin Štetner, koji iz perspektive vođenja jednog od projekata proglašenih Strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske govori o stvarnim procedurama, rokovima i izazovima koje takvi sustavi prolaze.

Razgovaramo o tome:

što sve projekt mora zadovoljiti da bi dobio status strateškog projekta

koliko su kompleksni procesi dozvola, infrastrukture i koordinacije države

gdje veliki projekti najčešće zapinju

i koliko je razlika između dobre vizije i operativno izvedivog projekta

Emisija otvara pitanja:

Tko će napajati AI budućnost?

Može li Hrvatska infrastrukturno pratiti projekte ove veličine?

Gdje završava vizija, a počinje matematika?

I jesmo li spremni za industriju u kojoj računalna snaga postaje nova geopolitička valuta?

AI Central Point nastavlja otvarati najveće teme umjetne inteligencije — ne samo kao tehnološko pitanje, nego kao pitanje ekonomije, društva, energije i budućnosti država.

Emisiju AI Central Point gledajte svakog drugog četvrtka u 20 sati na N1 televiziji.