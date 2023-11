Odvjetnik komentirao mogućnost retrogradnog oduzimanja prava roditeljima odgojiteljima

Podijeli :

Ustavni sud donio je prošli tjedan odluku da ukidanje mjere roditelj odgojitelj nije protuustavno. Odluku je u Newsnightu s Natašom Božić komentirao odvjetnik više roditelja odgojitelja Martin Sherri.

Odvjetnik Martin Sherri na pitanje je li priča ovime završena odgovara kako apsolutno nije:

“Ne, treba razdvojiti dvije stvari. Ustavni sud je odlučio o ustavnosti odluke Visokog upravnog suda je li odluka Skupštine zakonita. Taj se postupak tiče ocjene propisa. Da je to zakonito, bilo je evidentno i prije. Ustavni sud je odlučio da je propis zakonit.”

Ako je propis zakonit, a propisuje da se mjera ukida, oko čega se onda roditelji odgojitelji dalje bore? Sherri objašnjava:

“Mjera kao takva se ukida. Zamislite primjerice poticaje za kupnju stanova, APN, u jednom trenu ga je bilo, u drugom ne. No, kad po propisima neka osoba stekne pravo, to postaje pojedinačno pravo koje živi svoj život. Država na to više ne može utjecati. Kad bi grad mogao tek tako mijenjati pojedinačna prava, imali bismo pravnu nesigurnost. Svako pravo bi trebalo biti zaštićeno. Kad vam država jednom da pravo, to vas pravo štiti kao stečeno pravo koje ne možete mijenjati.”

Potom je pojasnio još plastičnije: “Zamislite ovaj primjer. Imate urbanistički plan. Temljem njega dobijete građevinsku dozvolu. Grad promijeni plan, što nije neuobičajeno, ali to ne znači da onima koji imaju građevinsku dozvolu može skinuti dva kata kuće ili oduzeti dozvolu.”

“Njihova rješenja stoje i nijedna sudska odluka ne postoji koja tvrdi da je jedno rješenje Zagreba, kojim se ukida pojedinačno rješenje, zakonito. Ali postoji stav Upravnog suda da su ta rješenja nezakonita. Zagreb sad slavi odluku koja nema veze s pojedinačnim propisima. Paralelno nastaje ogromna obaveza Grada koja dospijeva svakog mjeseca i koja se ne isplajuće i kad tad će biti isplaćena s kamatama.”

Sherri kaže da je prema podacima Grada na sudu trenutno oko 2.600 ljudi.

“Zagreb je ova dva tjedna pustio oko 3.000 novih rješenja u novom postupku da je ljudima prestalo pravo iako imaju pravo na prigovor. Mislim da je medijska kampanja preko vikenda vođena da da obeshrabri ljude da se požale. Ustavni sud odlučuje u sklopu svoje nadležnosti. O pojedinačnim pravima nijedan sud još nije odlučio. Odluka koju je Ustavni sud potvrdio dopuštala je da Zagreb smije najkasnije do 31. prosinca prošle godine donijeti pojedinačna rješenja ljudima. Oni su propustili taj rok”, ističe odvjetnik.

