OD 1. LIPNJA

Počinje redovan upis novaka u vojnu evidenciju u ovoj godini

Hina
22. svi. 2026. 17:06
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provodit će od 1. lipnja do 31. prosinca na području Republike Hrvatske redovno godišnje uvođenje novaka u vojnu evidenciju, priopćilo je to ministarstvo.

Riječ je o redovnoj aktivnosti koja se provodi u skladu s odredbama Zakona o obrani, a od ove godine postupak se provodi na novi način – dostavljanjem Upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj.

Obvezi uvođenja u vojnu evidenciju u 2026. podliježu muške osobe – hrvatski državljani rođeni 2008. i starija godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili boravište, odnosno prebivalište u inozemstvu.

Postupak uvođenja u vojnu evidenciju provodit će se dostavljanjem Upitnika prijave za uvođenje u vojnu evidenciju na adresu prebivališta novaka u Republici Hrvatskoj. Upitnik s uputama bit će dostavljen putem pošte u službenoj omotnici (kuverti).

Novak je Upitnik dužan popuniti, potpisati te ga poštom, e-mailom odnosno osobno dostaviti u nadležni područni odjel za poslove obrane, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

U slučaju da se novak u trenutku dostave Upitnika ne nalazi na adresi prebivališta, osobno ili putem članova obitelji treba se telefonom javiti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane radi dogovora o načinu na koji će izvršiti uvođenje u vojnu evidenciju.

Novaci starijih godišta koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju dužni su na temelju općeg poziva javiti se u područni odjel za poslove obrane prema mjestu prebivališta.

Novaci koji borave u inozemstvu dužni su javiti se diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj borave, navodi Ministarstvo obrane.

