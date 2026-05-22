NAPOKON SLUŽBENO

Janez Janša izabran za slovenskog premijera: Uz njega na tajnom glasovanju i oporbeni zastupnik

N1 Slovenija
22. svi. 2026. 17:15
Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog predsjednika slovenske vlade.

Na tajnom glasovanju podržao ga je čak 51 zastupnik, što znači da je za njega glasao i jedan zastupnik oporbe.

"Danas je napravljen važan korak prema uspješnoj i slobodnoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja", izjavio je Janša.

Potporu kandidatu za mandatara prije glasovanja najavili su zastupnici SDS-a, trojke NSi, SLS-a i Fokusa, zastupnici Demokrata te zastupnici Resnice, kojih je ukupno 48. Pretpostavlja se da su ga podržala i dva zastupnika nacionalnih manjina. Međutim, identitet 51. zastupnika koji je podržao Janšu ostaje nepoznat. Jasno je tek da može biti riječ samo o zastupniku iz oporbe.

Inače, glasovalo je 87 zastupnika, a 36 ih je bilo protiv.

