NAPOKON SLUŽBENO
Janez Janša izabran za slovenskog premijera: Uz njega na tajnom glasovanju i oporbeni zastupnik
Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog predsjednika slovenske vlade.
Na tajnom glasovanju podržao ga je čak 51 zastupnik, što znači da je za njega glasao i jedan zastupnik oporbe.
"Danas je napravljen važan korak prema uspješnoj i slobodnoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja", izjavio je Janša.
Potporu kandidatu za mandatara prije glasovanja najavili su zastupnici SDS-a, trojke NSi, SLS-a i Fokusa, zastupnici Demokrata te zastupnici Resnice, kojih je ukupno 48. Pretpostavlja se da su ga podržala i dva zastupnika nacionalnih manjina. Međutim, identitet 51. zastupnika koji je podržao Janšu ostaje nepoznat. Jasno je tek da može biti riječ samo o zastupniku iz oporbe.
Inače, glasovalo je 87 zastupnika, a 36 ih je bilo protiv.
