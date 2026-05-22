FOTO / Aktivisti flotile za Gazu optužili Izrael za zlostavljanje: Slomljene kosti, silovanje...

Aktivisti koji su pušteni iz izraelskog pritvora nakon što su uhićeni na flotili koja je pokušala dopremiti pomoć u Gazu bili su zlostavljani, rekli su u petak organizatori, pri čemu je nekoliko njih hospitalizirano zbog ozljeda, a najmanje 15 je prijavilo seksualne napade, uključujući silovanje.

Reuters nije mogao odmah provjeriti te optužbe.

Izraelska zatvorska služba nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentarom tih optužbi u petak, kada je u Izraelu praznik. Izraelska vojska uputila je upite ministarstvu vanjskih poslova, koje ih je potom proslijedilo zatvorskoj službi.

"Svi zatvorenici i pritvorenici drže se u skladu sa zakonom, uz potpuno poštovanje njihovih temeljnih prava i pod nadzorom stručnog i obučenog zatvorskog osoblja", priopćila je u četvrtak zatvorska služba.

"Medicinska skrb pruža se prema stručnoj medicinskoj procjeni i u skladu sa smjernicama Ministarstva zdravstva", dodaje se u priopćenju.

Izraelske snage uhitile su u utorak 430 ljudi na 50 brodova u međunarodnim vodama kako bi zaustavile flotilu volontera koji su pokušavali dopremiti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze.

Optužbe o zlostavljanju pojačat će pritisak na izraelske vlasti da objasne postupanje prema pritvorenicima, nakon što je videosnimka izraelskog ministra u zatvoru kako se ruga nekim aktivistima izazvala međunarodno ogorčenje.

Italija je priopćila da članice Europske unije raspravljaju o uvođenju sankcija tom ministru, Itamaru Ben-Gviru.

"Najmanje 15 slučajeva seksualnih napada, uključujući silovanje. Pucanje gumenim metcima iz neposredne blizine. Slomljene kosti desecima ljudi", objavili su organizatori flotile Global Sumud na društvenoj mreži Telegram.

"Dok je pozornost svjetske javnosti usmjerena na patnju naših sudionika, ne možemo dovoljno naglasiti da je to samo djelić brutalnosti koju Izrael svakodnevno provodi nad palestinskim taocima."

Zlostavljanje

Luca Poggi, talijanski ekonomist među privedenima na flotili, rekao je Reutersu po dolasku u Rim: "Skinuli su nas, bacili na tlo i cipelarili. Mnoge su gađali elektrošokerima, neki su seksualno napadnuti, a nekima je uskraćen pristup odvjetniku."

Sabrina Charik, koja je pomogla organizirati povratak 37 francuskih državljana s flotile, rekla je Reutersu da je pet francuskih sudionika u Tursko hospitalizirano, neki sa slomljenim rebrima ili napuknutim kralješcima. Neki su iznijeli detaljne optužbe za seksualno nasilje, uključujući silovanje, rekla je.

U objavi na Instagramu aktivističke skupine, koju je provjerio Reuters, francuski državljanin Adrien Jouen pokazao je modrice po leđima i podlakticama.

Aktivisti su rekli da se dio navodnog zlostavljanja dogodio na moru nakon što su ih presrele izraelske pomorske snage, a dio nakon uhićenja i zatvaranja u Izraelu.

Aktivisti iz nekoliko europskih zemalja trebali bi stići kući letovima iz Turske nakon što su u četvrtak deportirani odlukom izraelskih vlasti.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares rekao je novinarima da se očekuje kako će 44 španjolska člana flotile tijekom petka stići letovima iz Istanbula u Madrid i Barcelonu. Četiri člana primila su medicinsku pomoć zbog ozljeda, dodao je.

Zapadne vlade izrazile su u četvrtak bijes nakon što je Ben-Gvir objavio video na kojem se ruga aktivistima u zatvoru.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je na marginama sastanka NATO-a u Švedskoj da je u kontaktu sa svim svojim kolegama iz Europske unije "kako bi se donijela brza odluka o uvođenju sankcija" Ben-Gviru.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas predložila je prošle godine uvođenje sankcija Ben-Gviru i još jednom izraelskom ministru, no taj prijedlog tada nije dobio potrebnu potporu svih 27 zemalja članica Europske unije.

"O sankcijama Europske unije raspravlja i usvaja ih 27 država članica Europske unije i to jednoglasno", rekao je glasnogovornik Europske unije za vanjske poslove Anuar El Anuni na dnevnoj konferenciji za novinare Europske komisije u petak, dodajući da ne može komentirati povjerljive rasprave o sankcijama.