Starbucks odustaje od ovog AI alata

Starbucks je odustao od AI alata koji je trebao automatizirati praćenje zaliha u kafićima, samo devet mjeseci nakon što je uveden u upotrebu širom Sjeverne Amerike, piše Reuters, pozivajući se na interni dopis.
Izvršni direktor Brian Niccola uvelike se računao na tehnologiju u planiranom poboljšanju poslovnih rezultata, uključujući i alate temeljene na umjetnoj inteligenciji.
Aplikacija bazirana na umjetnoj inteligenciji trebala je pratiti zalihe u kafićima i riješiti problem pravodobne nabave određivanjem rasporeda narudžbi i potporom zaposlenicima u pripremi kave.
Izvršni direktor Starbucksa upravo je neočekivano pomanjkanje sastojaka u skladištima proglasio razlogom slabog prometa.
Međutim, pokazalo se da je aplikacija Automated Counting često griješila, i u prebrojavanju i u označavanju proizvoda na zalihama. Primjerice, brkala bi slične vrste mlijeka ili ih ne bi ni 'primijetila', izvijestio je Reuters u veljači.
"Od danas Automated Counting više se neće koristiti", navodi Reuters odluku iz internog dopisa uprave datiranog u ponedjeljak. Autentičnost dokumenta potvrdilo je dvoje neimenovanih zaposlenika.
"Sastojci napitaka i mlijeko prebrojavat će se ubuduće kao što prebrojavate i druge kategorije inventara u svojim kafićima", navodi Starbucks u dopisu zaposlenicima.
U veljači su iz Starbucksa za Reuters rekli da je uvođenje AI alata poboljšalo dostupnost proizvoda u kafićima. Izvršni direktor uvrstio je upravo dostupnost proizvoda na razini pojedinih poslovnica među najvažnije pokazatelje uspješne provedbe plana koji je trebao poboljšati poslovne rezultate Starbucksa.
U četvrtak su pak priopćili da je ukidanje programa za praćenje zaliha mlijeka i drugih napitaka proizašlo iz odluke o "standardizaciji" praćenja zaliha u svim kafićima, "uz kontinuiranu usmjerenost na konzistentnost i učinkovitost na razini cijele kompanije".
Lanac kafića objavio je i da namjerava češće nadopunjavati zalihe u kafićima, i to svakog dana, i da nastavlja s poboljšanjem opskrbnog lanca.
U rujnu prošle godine Starbucks je, kako su tada naglasili, u vrlo kratkom roku uveo aplikaciju u sve kafiće u Sjevernoj Americi koja je trebala zamijeniti ručno prebrojavanje određenih proizvoda automatiziranim praćenjem, bržim i preciznijim, kako se očekivalo.
U toj najavi, koju je kompanija u međuvremenu uklonila sa svoje internetske stranice, pisalo je da će tehnologija umjetne inteligencije udariti temelje "pametnijoj optimizaciji opskrbnog lanca", podsjeća Reuters.
Proizvođač aplikacije Automated Counting NomadGo istaknuo je u četvrtak u priopćenju za Reuters da "neprekidno uči iz povratnih informacija klijenata i korisnika" kako bi mogao poboljšati svoje proizvode.
