"Neprihvatljivo je da građani dobiju više za oštećeni automobil nego za uništeni grob"

Zagrebački HSLS u petak je nepravednim ocijenio što Grad Zagreb planira za oštećeni automobil u nedavnom nevremenu isplatiti financijsku pomoć u iznosu 70 posto štete, najviše do 5000 eura, dok za uništeni nadgrobni spomenik planira isplatiti 50 posto štete, najviše do 3000 eura.
"Za oštećen automobil do 5000 eura, a za uništeni grob pokojnika tek 3000 eura? To nije pravedno. Ne možemo prihvatiti situaciju u kojoj građanin dobiva više za oštećeni automobil nego za uništeni nadgrobni spomenik. To nije samo financijsko pitanje, to je pitanje odnosa prema dostojanstvu pokojnika i njihovih obitelji", upozorio je saborski zastupnik HSLS-a Darko Klasić.
HSLS Grada Zagreba smatra da je takva odluka nedostatna i financijski nepravedna te pozivaju Zagrebački holding i njihovu podružnicu Gradska groblja "da preuzmu punu odgovornost i nadoknade cjelokupnu štetu".
"Šteta mora biti u cijelosti pokrivena"
"Vlasnici grobnih mjesta redovito plaćaju naknadu upravo kako bi Grad osigurao njihovo održavanje. Zbog poštovanja dostojanstva pokojnika, ali i osjetljivosti ovog pitanja, smatramo da šteta mora biti u cijelosti pokrivena", poručila je gradska zastupnica HSLS-a Gabriela Bošnjak.
U zagrebačkom HSLS-u podsjećaju da je prošlotjedno nevrijeme teško pogodilo Zagreb, stradali su parkovi, drvoredi i groblja, a rušenje i lomljenje stabala prouzročilo je znatnu materijalnu štetu diljem grada. Srećom, nitko nije ozbiljno stradao.
Uništeno više od 450 stabala među grobovima na Mirogoju
Grad Zagreb je pritom odlučio pomoći građanima čija je imovina oštećena u oluji. Za stambene objekte predviđena je financijska pomoć 70 posto štete, maksimalno do 15.000 eura za štetu koju ne pokriva osiguranje, dok se za osobna vozila nadoknađuje 70 posto štete, odnosno najviše do 5000 eura.
"Grad je pokazao da može reagirati brzo kada je riječ o privatnoj imovini, ali ista razina odgovornosti mora vrijediti i za imovinu o kojoj Grad neposredno skrbi", smatra Klasić.
Kaže da je na groblju Mirogoju nevrijeme uništilo više od 450 stabala smještenih među grobnim mjestima, zbog čega je nastala velika šteta na nadgrobnim spomenicima te da su njihovi vlasnici, koji redovito plaćaju grobnu naknadu Gradskim grobljima s pravom ostali zbunjeni nakon prvotnih uputa da naknadu štete traže od osiguravajućeg društva.
"Nakon konfuzije i prebacivanja odgovornosti između Gradskih groblja i osiguravajućeg društva, Gradska uprava odlučila je pomoći, ali tek u iznosu od 50 posto štete, uz maksimalno 3000 eura", dodaje Klasić.
Pročitajte još
