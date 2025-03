Poligon za autoškole postaje parkiralište, sprema se bojkot – neće održavati vozačke ispite

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Grad Zagreb odlučio je proširiti Park and Ride na Borongaju, a kako bi to mogao učinit, preselit će poligon autoškola na Žitnjak. Ujedinjeni predstavnici autoškola upozoravaju da je to loše i opasno rješenje koje će dovesti do brojnih problema. Ljuti su i što ih nitko od nadležnih još uvijek o tome nije obavijestio, nego su sve saznali iz medija. Zagreb i HAK o projektu pak ne žele govoriti.

Ljuti i zabrinuti, tako se posljednjih mjeseci osjećaju instruktori autoškola koji koriste poligon na Borongaju, s kojeg bi uskoro trebali biti deložirani. Nakon uvođenja sustava Park and Ride kod maksimirskog stadiona i okretišta ZET-a te zbog njegova proširenja Grad Zagreb je najavio da će ih preseliti s trenutačne lokacije.

No o svemu tome, kao i novim planovima, kažu, predstavnike autoškola uopće nisu obavijestili. Unatoč velikom broju dopisa i pisama koje su ujedinjeni instruktori autoškola poslali na adrese nadležnih institucija, među kojima je i HAK – koji je i predložio spornu lokaciju, nisu dobili baš niti jedan odgovor. Pa se pitaju što se skriva od njih, piše Dnevnik.hr.

“To je sad rak-rana, velik je problem i tek će postati problem. Bit će popriličan cirkus. Umjesto da smo suradnici, mi smo njima najveći neprijatelji. Oni nas šalju na potpuno neadekvatnu lokaciju kod Zelene tržnice. Mi radimo s vozačima početnicima s kojima vježbamo izlazak na cestu. Osim robnih terminala, tržnice i hladnjače iz kojih izlazi 150 ili 200 kamiona, tu je ionako zakrčena Slavonska. O svemu nas nitko nije ni obavijestio”, rekao je predstavnik autoškola na poligonu Borongaj Davor Vozab.

“Što će oni tamo učiti? Stajati u koloni na Slavonskoj aveniji?” dodao je.

Instruktorima još nije jasno čemu sve to kad je i postojeće parkiralište Park and Ride uglavnom prazno.

“Sve zjapi prazno, busevi s Borongaja voze prazni i to je takav pucanj u prazno, a oni sad traže još 250 dodatnih mjesta. Da je bar netko od njih bio tu da vidi kako je sve poluprazno”, dodao je Vozab.

Zbog svega toga instruktori će u bojkot. Čim dobiju dopis kojim ih se izmješta s trenutačne lokacije, odredit će dan kada neće održavati vozačke ispite. Takvom blokadom poligona cilj je natjerati odgovorne da sjednu za stol i pronađu rješenje za najveći takav poligon u Hrvatskoj, koji uostalom ima i najdužu tradiciju. A jedan od prijedloga bio bi i da ih se preseli na veliku zelenu površinu kod okretišta Dubrava. Prema još jednom prijedlogu, profesionalne kategorije i dalje bi se preselile na novoiscrtani poligon Žitnjak, dok bi kategorije AM, A1, A2, A i B ostale na Borongaju. Treći je pak prijedlog da novi poligon bude s druge strane Slavonske, do kojeg je jednostavnije doći, a smanjio bi se pritisak i na brzu cestu.

Grad je odlučio

Pitanja o novoj lokaciji za poligon autoškola već duže vrijeme je pokušavao dobiti i Dnevnik.hr. Iz HAK-a su im potvrdili da je istina da su oni predložili novu lokaciju, ali da detalje toga ne mogu reći jer je za sve nadležan – Grad Zagreb.

“Ovih dana završeno je iscrtavanje poligona, u pripremi je izrada odgovarajućih akata i do kraja ožujka moći će se započeti s osposobljavanjem polaznika autoškola. Za ostale tražene informacije molimo da kontaktirate Hrvatski autoklub, koji će o početku i načinu rada na novom poligonu obavijestiti svoje poslovne korisnike”, kratko su o temi odgovorili iz Grada Zagreba.

Dodali su i da povezanost Žitnjaka s ostatkom grada za polaznike autoškola ne bi trebao biti problem jer uz lokaciju novog prometnog vježbališta na Žitnjaku, u blizini Zelene tržnice, prolazi pet autobusnih linija ZET-a, piše Dnevnik.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.