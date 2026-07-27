VREMENSKA PROGNOZA
Stiže novi toplinski val: Temperature će rasti i do 40 stupnjeva
U protekla 24 sata preko dijelova Hrvatske premještala se kišna naoblaka s kojom je mjestimice bilo pljuskova s grmljavinom, a najviše kiše je pao u dijelovima gorske Hrvatske, primjerice na području Bjelolasice preko 50 mm.
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Jutrošnja je situacija mirnija, a pokojeg manjeg pljuska ima na širem zadarskom području i na krajnjem jugu.
U nastavku dana očekujemo djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme. Još će danas biti nestabilno pa se tijekom dana ponegdje može spustiti kraći pljusak, osobito poslijepodne i predvečer. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, krajem dana će okrenuti na sjeverne smjerove. Na Jadranu umjereno jugo, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
Od utorka će u cijeloj Hrvatskoj zavladati stabilno, suho i sunčano ljetno vrijeme. Nad naš dio Europe dolazit će sve topliji zrak pa će temperatura zraka iz dana u dan biti sve viša.
Još dvije-tri noći će biti ugodno svježe, a zatim će u drugoj polovici tjedna i noću biti sve teže.
Dnevna temperatura će već od sutra u cijeloj zemlji biti oko 30 ili viša, a kako tjedan odmiče tako bi se vrućina trebala pojačati pa će do kraja tjedna maksimalne temperature biti uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva.
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