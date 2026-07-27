Stiže novi toplinski val: Temperature će rasti i do 40 stupnjeva

U nastavku dana očekujemo djelomično sunčano i vrlo toplo vrijeme. Još će danas biti nestabilno pa se tijekom dana ponegdje može spustiti kraći pljusak, osobito poslijepodne i predvečer. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, krajem dana će okrenuti na sjeverne smjerove. Na Jadranu umjereno jugo, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.