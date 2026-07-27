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uhićena jedna osoba

VIDEO / Tri osobe ubijene u pucnjavi u Seattleu, među ranjenima i dvogodišnje dijete

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N1 Info
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27. srp. 2026. 06:36
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09:57
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reuters
REUTERS/Jason Redmond

Tri osobe poginule su, a najmanje pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi u Seattle Centeru, na popularnom festivalu hrane "Bite of Seattle", priopćila je vatrogasna služba Seattlea.

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Dvije osobe proglašene su mrtvima na mjestu događaja u Seattle Centru, dok je treća umrla u bolnici, priopćila je policija u ažuriranju.

Među ozlijeđenima je i dvogodišnji dječak koji je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju te 56-godišnja žena koja je zadobila teške ozljede, piše BBC.

Još jedna osoba zadobila je lakše ozljede i odbila je bolničko liječenje. Vatrogasna služba nije objavila dodatne pojedinosti o ozljedama ostalih stradalih.

Policija traga za drugim osumnjičenim

Gradonačelnica Seattlea Katie Wilson izjavila je da je gradska policija privela jednog osumnjičenika.

"Želim također odati priznanje vatrogascima i medicinskom osoblju Seattlea u Harborviewu koji liječe ozlijeđene, kao i osoblju Seattle Centra i događaja te prolaznicima koji su pomogli ljudima da dođu do sigurnosti i pružili pomoć u zastrašujućim okolnostima", rekla je, kako prenosi SkyNews.

Još uvijek traje potraga za drugim osumnjičenikom. Pomoćnik načelnika Tyrone Davis rekao je da detektivi nemaju opis nestalog osumnjičenika, ali vjeruju da su njih dvojica pucali jedan na drugoga.

Wilson je pucnjavu osudila nazvavši je "činom strašnog nasilja".

"Obitelji pogođene ovom tragedijom proživljavaju najgori trenutak u svojim životima, a cijela zajednica pokušava shvatiti kako je okupljanje posvećeno kulturi, povezivanju i radosti završilo pucnjavom."

"Večeras su naše misli uz one koji su izgubili život, uz ozlijeđene koji se bore za oporavak i njihove obitelji", dodala je.

"Seattle tuguje s vama i bit ćemo uz vas u teškim danima koji slijede."

Teme
nasilje ozlijeđeni pucnjava seattle uhićenja

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