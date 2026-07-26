Bivši kraljevski kuhar otkrio kako ispeći savršena jaja na oko: "Baš nikad nemojte koristiti ovo"

"Nemojte ga dirati. Ostavite ga da se prži dok donja strana ne bude gotova. Zatim ga možete žlicom preliti vrućim maslacem ili ga okrenuti i kratko zapeći s druge strane, na način poznat kao over easy. Ako ne želite koristiti maslac, možete se odlučiti za maslinovo ili ulje avokada, ali izbjegavajte druga ulja", dodao je.