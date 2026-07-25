Hrvatski turistički biser našao način kako obuzdati masovni turizam: "Gradom se gotovo nije moglo hodati!"

"Kratkoročni najam uništava gradove jer korak po korak istiskuje stanovnike i pretvara žive četvrti u zone turističkih apartmana. Na kraju će sve izgledati poput nekakvog generičkog Disneylanda, a tko želi posjetiti grad duhova? To nije ono što ljudi žele. Oni žele vidjeti i upoznati građane. Ako se to nastavi, naši će stanovnici biti prisiljeni napustiti velike gradove i preseliti se u udaljena predgrađa. Nadam se da u budućnosti to više neće biti problem i da lokalno stanovništvo neće imati poteškoća s pronalaskom kvalitetnog mjesta za život. Oko nas postoji mnogo napuštenih sela koja imaju potencijal postati izvrsna mjesta za stanovanje."