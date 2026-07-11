VAR ili VARka?

Riječ je, dakako, o VAR-u uz čiju je presudnu pripomoć do sada na turniru poništeno najmanje deset zgoditaka od kojih bi većina u nevarnim vremenima bili neupitni. Uvođenje te bezgrešne svevideće tehnologije kao ispomoći nesavršenim i svenevidećim "djeliteljima pravde" kako bi dijelili nepatvorenu stopostotnu pravdu, počelo je nagrizati nogomet kao igru koju igraju (i u njoj sude) ljudi s vrlinama i manama, štono bi se reklo "krvavi ispod kože", pretvarajući je u svojevrsni sudski postupak s iznošenjem nalaza forenzičkog vještačenja.