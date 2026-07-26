Početak raka
Karcinom "in situ": Uzrok, simptomi i kako se ovaj težak problem tretira?
Karcinom in situ je početak raka, odnosno najraniji stadij raka.
Ovaj rak se otkrije najčešće na preventivnim pregledima, a dobra vijest je da, kada se otkrije na vrijeme, se ne širi dalje pa se može na vrijeme liječiti. Postoji nekoliko najčešćih karcinoma in situ, a svima je zajedničko da neće uvijek imati simptome.
Karcinom se obično gleda po stadijima od 0 do IV. Upravo se stadij 0 naziva i karcinom in situ. To znači da se ova vrsta raka još nije proširila i da se može lakše tretirati. Kako bi se otkrio na vrijeme, a samim time i liječio, potrebno je redovito ići na preventivne preglede.
Što je karcinom in situ?
Karcinom in situ, poznat i kao najraniji stadij raka ili stadij 0, naziv je za skupinu abnormalnih stanica koje se nalaze isključivo na mjestu nastanka, bez širenja u okolno tkivo.
Izraz "in situ" dolazi iz latinskog jezika, a znači "na svom mjestu".
Riječ je o najranijem i najmanje invazivnom obliku promjene. Stanice karcinoma in situ pod mikroskopom izgledaju abnormalno, slično stanicama raka, no za razliku od invazivnog karcinoma nisu probile bazalnu membranu ni zahvatile okolna tkiva ili krvne i limfne žile.
S druge strane, rak kostiju ili leukemija ne mogu imati 0. stadij raka.
Mnogi stručnjaci karcinom in situ ne smatraju rakom u punom smislu riječi, već promjenom prije raka koja ima potencijal da s vremenom postane invazivna.
Upravo zato se ova dijagnoza često opisuje kao granično stanje koje zahtijeva pažljivo praćenje ili liječenje, ali s puno boljom prognozom nego drugi oblici raka.
Dijagnoza karcinoma in situ
Kada liječnici klasificiraju rak, koriste stupnjeve od 0 do IV kako bi opisali veličinu tumora i stupanj njegovog širenja, a ta klasifikacija pomaže u odabiru najboljeg načina liječenja.
Karcinom in situ uvijek odgovara stadiju 0, što ga svrstava u kategoriju neinvazivnih promjena.
Ključna razlika u odnosu na kasnije stadije jest da se u stadiju 0 abnormalne stanice još uvijek nalaze unutar sloja tkiva u kojem su nastale i nisu prodrle dublje niti se proširile na udaljene organe. Ova vrsta karcinoma se otkriva preventivnim pregledima ili biopsijom.
Najčešće vrste karcinoma in situ:
Ovaj stadij raka se može pojaviti bilo gdje u tijelu jer svaki rak počinje promjenama na razini stanica. Neki od najčešće oblika uključuju:
1. Duktalni karcinom in situ (DCIS)
Duktalni karcinom in situ, poznatiji pod kraticom DCIS, jedan je od najčešćih oblika neinvazivnog raka dojke. Riječ je o promjeni kod koje se abnormalne stanice nalaze unutar mliječnih kanalića dojke i nisu se proširile na okolno tkivo.
Iako DCIS uvijek odgovara stadiju 0, veličina same promjene može znatno varirati, a tumor može zahvatiti jedan ili više mliječnih kanalića unutar dojke. Ova vrsta promjene se najčešće otkriva mamografijom.
2. Lobularni karcinom in situ (LCIS)
Lobularni karcinom in situ, ili LCIS, promjena je koja nastaje u režnjevima (lobulima) dojke, dijelovima tkiva koji proizvode mlijeko. Za razliku od DCIS-a, LCIS se u pravilu ne smatra pravim rakom, ali predstavlja pokazatelj povećanog rizika od razvoja invazivnog raka dojke u budućnosti, i to u obje dojke.
LCIS se rijetko otkriva mamografijom ili kliničkim pregledom, a najčešće se pronađe slučajno, tijekom biopsije ili druge kirurške procedure na dojci.
3. Karcinom in situ vrata maternice
Karcinom in situ vrata maternice odnosi se na promjenu ograničenu na sluznicu grlića maternice, uključujući endocervikalne žlijezde, bez znakova prodora u dublje slojeve tkiva. Ova vrsta promjene obično se otkriva redovitim ginekološkim pregledima i PAPA testom.
4. Papilarni urotelni karcinom i karcinom mokraćnog mjehura in situ
Papilarni urotelni karcinom vrsta je promjene mokraćnog mjehura koja se pojavljuje u obliku sitnih, prstolikih izraslina. Karcinom in situ mokraćnog mjehura karakteriziraju simptomi mokraćnog mjehura bez znakova infekcije, a najpouzdanija dijagnostička metoda je citološka analiza urina.
5. Karcinom in situ kože
Stadij 0 bazocelularnog karcinoma primjer je karcinoma in situ na koži. Kod ove promjene abnormalne stanice ograničene su isključivo na epidermis, odnosno vanjski sloj kože, bez prodora u dublje slojeve.
Simptomi karcinoma in situ
Jedna od specifičnosti karcinoma in situ jest da vrlo često ne uzrokuje nikakve simptome, što ovu promjenu čini teško uočljivom bez ciljanih pregleda i probira. Kada se pojave simptomi poput umora ili gubitka apetita, to obično znači da je karcinom počeo rasti i širiti se, čime se prestaje raditi o karcinomu 0. stadija.
Upravo zato ključnu ulogu u otkrivanju ovih promjena imaju redoviti pregledi i preventivni pregledi, poput mamografije za rak dojke, PAPA testa za rak vrata maternice, dermatoloških pregleda kože te probira za rak prostate.
Liječenje karcinoma in situ
Liječenje se razlikuje ovisno o vrsti ovog karcinoma, njegovoj lokaciji, dobi i procjeni rizika pacijenta, a najčešće uključuje operaciju. Osim operacije ovaj rak se može tretirati i zračenjem, određenim terapijama, krioterapijom ili kombinacijom više terapija.
U pojedinim slučajevima će biti potrebno samo pažljivo praćenja stanja i obavljanje redovitih pregleda. Ovdje spada i primjena lijekova ili operacije za smanjenje budućeg rizika, umjesto uklanjanja same promjene.
Prognoza kod karcinoma in situ u pravilu je povoljna, posebno u usporedbi s invazivnim oblicima raka. Ipak, neke vrste karcinoma in situ, ako se ne liječe na vrijeme ili se otkriju kasno, mogu s vremenom napredovati u invazivni oblik raka.
Zaključak
Karcinom in situ predstavlja najraniji, stadij 0, oblik promjene povezane s rakom, kod kojeg abnormalne stanice ostaju ograničene na mjesto nastanka. Rana dijagnoza putem redovitih pregleda ključna je za uspješno liječenje i povoljnu prognozu.
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