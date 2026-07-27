Dvanaest slučajeva za koje vam u vlaku mogu naplatiti kaznu. U jednom vas može koštati nepažnja ili sporost

Uz već poznate informacije poput one da je putnik, ako u kolodvoru nema blagajne ili ako blagajna ne radi, dužan kupiti kartu u vlaku te da je kupnja karte, osim na blagajnama, moguća i putem mrežne stranice HŽPP-a, aplikacije za mobilni telefon i na kartomatima, u brošuri se navodi i šest slučajeva u kojima će putnik u vlaku platiti kaznu. Točnije - tarifni dodatak u iznosu od 66,36 eura u koji nije uračunata cijena karte.