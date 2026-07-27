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Dvanaest slučajeva za koje vam u vlaku mogu naplatiti kaznu. U jednom vas može koštati nepažnja ili sporost
Bez obzira na puno povika zbog čestih kašnjenja vlakova u domaćem putničkom prometu i napornih presjedanja u autobuse na dionicama gdje se obavljaju radovi koji dodatno usporavaju putovanja, broj putnika u domaćem željezničkom prijevozu raste.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) lani je željeznicom prevezeno 26,4 milijuna putnika ili 1,8 milijuna više nego 2024. godine. Od tog lanjskog broja 26,2 milijuna putnika prevezeno je u unutarnjem prometu, a 295 tisuća u međunarodnom.
U prvom tromjesečju ove godine prevezeno je 6,26 milijuna putnika ili 140 tisuća više nego u prvom tromjesečju prošle godine.
Kazna iliti dodatak u iznosu od 66,36 eura
Za sve koji putuju vlakovima Hrvatskih željeznica putničkog prometa (HŽPP) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) koja je među ostalim nadležna i za reguliranje tržišta željezničkih usluga, objavila je početkom srpnja novu brošuru o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu.
Uz već poznate informacije poput one da je putnik, ako u kolodvoru nema blagajne ili ako blagajna ne radi, dužan kupiti kartu u vlaku te da je kupnja karte, osim na blagajnama, moguća i putem mrežne stranice HŽPP-a, aplikacije za mobilni telefon i na kartomatima, u brošuri se navodi i šest slučajeva u kojima će putnik u vlaku platiti kaznu. Točnije - tarifni dodatak u iznosu od 66,36 eura u koji nije uračunata cijena karte.
Omogućeno je plaćanje u visini polovice tarifnog dodatka 33,18 eura) ako isti bude plaćen u roku od tri dana od dana ispostavljanja.
Kažnjivo zadržavanje u vlaku bez namjere putovanja
Tih šest slučajeva su:
- zadržavanje u vlaku bez namjere putovanja;
- zauzimanje više sjedala;
- namjerno izbjegavanje kontrole prijevozne karte;
- nedostatak karte bez prijave kondukteru i ometanje konduktera u radu;
- nedostatak novca za plaćanje karte ili tarifnog dodatka;
- odbijanje plaćanja karte
Posebno je zanimljiv prvi navedeni slučaj - zadržavanje u vlaku bez namjere putovanja. To otprilike znači da će dodatak ili kaznu u iznosu od 66,36 eura platiti i onaj tko nekome unese prtljagu u vlak ili teže pokretnoj osobi pomogne naći mjesto u odjeljku, a ne uspije na vrijeme izaći iz vlaka koji u međuvremenu krene.
Za nepotrebno povlačenje kočnice - 99 eura
Kazne su propisane za još šest nedopuštenih postupaka i učinjenih šteta u vlaku. Prema podacima iz HŽPP-ovog Vodiča za korisnike, kazna za stavljanje noge s obućom na sjedalo u vlakovima ili čekaonici iznosi 15,26 eura. Isti je iznos kazne i za pušenje u vlaku.
Prljanje poda, zidova ili drugih predmeta u vlakovima ili službenom mjestu koje iziskuje naknadno čišćenje metlom ili krpom kažnjava se s 30,53 eura, a ono koje iziskuje dulje čišćenje ili dezinfekciju - 55,74 eura. Za rezanje, šaranje zidova ili predmeta u vlakovima te razbijanje ili oštećivanje stvari najniža kazna iznosi 76,32 eura, a ovisi o veličini učinjene štete.
Najviša propisana kazna je za upotrebu pomoćne kočnice bez prijeke potrebe - 99,54 eura.
Naknade troškova kada vlakovi kasne
U HAKOM-ovoj brošuri ističe se i pravo putnika na naknadu troškova i preusmjeravanje drugom rutom do krajnjeg odredišta ako se prilikom polaska, u slučaju propuštene veze ili otkazivanja putovanja može razumno očekivati da će vlak u dolasku na konačno odredište kasniti 60 minuta ili više. U tom slučaju željeznički prijevoznik mora odmah ponuditi putniku ili povrat pune cijene karte ili nastavak putovanja u istom smjeru ili preusmjeravanje.
A ako putnik ne dobije povrat troškova, od prijevoznika može zatražiti isplatu naknade za kašnjenja. U slučaju kašnjenja vlaka od 60 do 119 minuta, iznos naknade je 25 posto od cijene karte, a ako je kašnjenje dulje od 120 minuta, naknada iznosi 50 posto od cijene karte.
No prijevoznik ne isplaćuje naknade u iznosu do 4 eura, a putnici nemaju pravo na naknadu ako su o kašnjenju bili obaviješteni prije nego što su kupili kartu ili ako je kašnjenje kraće od 60 minuta.
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