ALARMANTNA SITUACIJA
Amerikanci u problemima zbog nepovjerenja u cjepiva: Bilježi se najveća zaraza ospicama od 1991.
Sjedinjene Američke Države suočavaju se najvećim brojem slučajeva zaraze ospicama u 35 godina, prema novim podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), javlja BBC.
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SAD je u prvih sedam mjeseci ove godine imao 2318 potvrđenih slučajeva zaraze ospicama, što je više od 2289, najveće brojke zabilježene tijekom cijele prošle godine kada je dvoje necijepljene djece umrlo od bolesti.
Do porasta slučajeva zaraze dolazi nakon što se proteklih godina povećalo oklijevanje s cijepljenjem u SAD-u što je dovelo do nižih stopa procijepljenosti.
Poseban panel će u studenom odlučiti hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se dogodilo Kanadi prethodne godine.
Zemlja gubi status nakon što se duže od godinu dana neprestano prenosi isti soj virusa ospica.
SAD je u proteklih 18 mjeseci zabilježio veći broj slučajeva zaraze ospicama nego tijekom 25 godina prije toga ukupno.
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