Kaos na nastupu
VIDEO / Koncert Bad Bunnyja u Milanu prekinula tuča, bilo je i ozlijeđenih
Koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnyja u Milanu je prekinut u subotu navečer nakon što je tuča prisilila 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su talijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos.
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Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu.
Pružena im je hitna medicinska pomoć.
@timmydepizza Concerto annullato ma la pioggia l'abbiamo comunque presa... #badbunny #storm #concert #badbunnystorm ♬ original sound - Tyra
Nije odmah bilo poznato hoće li se koncert ponovo održati.
Bad Bunny, koji je na europskoj turneji do 22. srpnja, u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima.
@roshini.ramasamy Bad bunny concert in Milan @Live Nation Italia pls give us a refund 🤡 #badbunny #dtmf #livenation #fail #milano ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.
Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.
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