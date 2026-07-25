Iskusni vrtlari kažu da će glavice biti dvostruko veće ako salatu posadite na ovaj način

Jedna od najčešćih pogrešaka je pregusta sadnja. Salata treba dovoljno prostora kako bi razvila snažan korijen i bujne listove, pa se preporučuje ostaviti razmak od 30 do 35 centimetara između biljaka. Kada nisu previše zbijene, biljke se ne natječu za svjetlost, vodu i hranjive tvari, što rezultira većim i kvalitetnijim glavicama, piše Metropolitan.si.