Sporazum koji bi mogao promijeniti Bliski istok: "Posljedice bi se mogle osjećati godinama"

Princ je u studenome 2025. posjetio Bijelu kuću prvi put nakon sedam godina i rekao Trumpu da bi se priključio sporazumima uz jasan put prema dvije države, ali da saudijsko javno mnijenje to trenutačno ne dopušta. Nije pristao na normalizaciju, ali je kući odnio je konkretne dobitke: strateški obrambeni sporazum, status "glavnog saveznika izvan NATO-a", povećanje saudijskih ulaganja u SAD na bilijun dolara, a sada i nuklearni sporazum.