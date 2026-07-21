TUŽNA VIJEST
Preminuo glumac Damir Šaban, nezaboravni Mazalo Vragec iz Smogovaca
U 69. godini života preminuo je kazališni, televizijski i filmski glumac Damir Šaban, čije će lice mnogim generacijama zauvijek ostati sinonim za odrastanje osamdesetih i devedesetih godina
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U utorak je preminuo hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban, javlja 24 sata.
Iako je iza njega iznimno bogata kazališna karijera i više od trideset desetljeća stalnog angažmana u Zagrebačkom kazalištu mladih, šira televizijska publika najviše ga pamti po jednoj od najslikovitijih uloga domaće televizije, onoj Mazala Vrageca u kultnoj dječjoj seriji 'Smogovci'.
Šaban je, naime, umjetničku dušu i trećeg po starosti brata iz slavne obitelji Vragec s Peščenice, utjelovio u svih šest sezona serije, od 1982. do 1997. godine. Zanimljivo je da je ulogu koja mu je obilježila život dobio na samom početku karijere, nedugo nakon što je 1980. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti. Koliki je trag ostavio tim likom najbolje svjedoči i njegova izjava otprije nekoliko godina kada je priznao da ga prolaznici, desetljećima nakon završetka emitiranja, i dalje zaustavljaju na ulici i pozdravljaju kao Mazala.
Osim neizbrisivog pečata u 'Smogovcima' i matičnom ZeKaeM-u, Šaban je ostvario uloge u više od 30 filmova, ali i brojnim popularnim televizijskim formatima poput serija 'Bitange i princeze', 'Naša mala klinika', 'Dnevnik velikog Perice'.
Njegov odlazak rastužio je brojne kolege i obožavatelje koji se na društvenim mrežama opraštaju od glumca, prisjećajući se vremena kada su nedjeljom popodne željno iščekivali nove zgode nezaboravne braće Vragec.
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