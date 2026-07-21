Preminuo glumac Damir Šaban, nezaboravni Mazalo Vragec iz Smogovaca

Šaban je, naime, umjetničku dušu i trećeg po starosti brata iz slavne obitelji Vragec s Peščenice, utjelovio u svih šest sezona serije, od 1982. do 1997. godine. Zanimljivo je da je ulogu koja mu je obilježila život dobio na samom početku karijere, nedugo nakon što je 1980. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti. Koliki je trag ostavio tim likom najbolje svjedoči i njegova izjava otprije nekoliko godina kada je priznao da ga prolaznici, desetljećima nakon završetka emitiranja, i dalje zaustavljaju na ulici i pozdravljaju kao Mazala.