3. maj prolazi kroz veliko restrukturiranje: "Cilj je izaći iz spirale gubitaka"

"Vjerujemo da ćemo sljedeće godine doći do pozitivnog pomaka jer ćemo operativno biti bolje organizirani. Sada se mjeri učinkovitost, pazi se na rokove, ljudi imaju ciljeve, a za sve to potrebni su nam novi ugovori, najmanje dva veća projekta kako bismo održavali sadašnju razinu režijskih troškova, a ulagat će se i u modernizaciju procesa", rekao je.