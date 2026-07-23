božji oklop
Jackie Chan snima nastavak filma kojeg se brojni Zagrepčani dobro sjećaju
Hongkonška filmska zvijezda Jackie Chan doputovala je u Kazahstan gdje je službeno započelo snimanje četvrtog nastavka popularnog akcijsko-avanturističkog serijala "Božji oklop". Novi film, pod nazivom "Božji oklop": Ultimatum, u kina bi trebao stići u veljači 2027. godine.
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Snimanje je započelo svečanom ceremonijom u kojoj je filmska ekipa, prema tradicionalnom običaju, razbila keramičku posudu kao simbol uspješnog početka produkcije.
"Godinama smo se pripremali za ovaj trenutak. Snimili smo tek prvi kadar, a pred nama ih je još tisuću", rekao je Jackie Chan na početku snimanja, prenosi Euronews.
Jackie Chan ponovno u ulozi lovca na blago
U novom nastavku Chan se vraća ulozi Asian Hawka, neustrašivog lovca na blago koji kreće u potragu za drevnim artefaktom Tumar, čija se vrijednost procjenjuje na više od 20 milijuna eura.
Film će se od srpnja do listopada 2026. snimati u Almatiju te u kazahstanskim regijama Almaty i Mangystau, dok će dio scena biti snimljen u Hong Kongu. Jedna od glavnih lokacija bit će spektakularni kanjon Bozzhyra u regiji Mangystau. Premijera filma najavljena je za veljaču 2027. godine.
Prvi film serijala koji ne režira Jackie Chan
"Božji oklop: Ultimatum" bit će prvi film iz serijala koji neće režirati Jackie Chan. Redateljsku palicu preuzeo je Kazahstanac Robert Kun, koji je karijeru započeo kao kaskader, a kasnije radio na projektima studija Disney, Paramount, Universal i 20th Century Fox.
Iako nije redatelj, Chan i dalje nadzire sve kreativne odluke te aktivno sudjeluje u produkciji kako bi novi nastavak ostao vjeran duhu originalnog serijala.
Za akcijske scene bit će zaduženi Chanov poznati kaskaderski tim i kazahstanski studio Kun-Do. Prema riječima producenata, gledatelje očekuju potpuno nove koreografije borbi i vratolomije kakve Jackie Chan još nije izveo tijekom više od pola stoljeća duge karijere.
"Božji oklop" 1985. sniman u Zagrebu
Inače, prvi film iz franšize 1985. godine velikim je dijelom sniman na ulicama Zagreba, koji je poslužio kao atraktivna europska filmska kulisa.
Snimalo se na tržnici Dolac, na Gornjem gradu i Trnju.
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