Jackie Chan snima nastavak filma kojeg se brojni Zagrepčani dobro sjećaju

Film će se od srpnja do listopada 2026. snimati u Almatiju te u kazahstanskim regijama Almaty i Mangystau, dok će dio scena biti snimljen u Hong Kongu. Jedna od glavnih lokacija bit će spektakularni kanjon Bozzhyra u regiji Mangystau. Premijera filma najavljena je za veljaču 2027. godine.