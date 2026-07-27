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Značajna uloga u tijelu

Vitamini B kompleksa: Koje su prednosti i kako se točno uzimaju?

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N1info
|
27. srp. 2026. 06:26
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b vitamin
Amanda Jones/Unsplash

U vitamine B kompleksa spada osam različitih vitamina koji pretvaraju hranu u energiju u tijelu.

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Unutar B kompleksa svaki vitamin ima značajnu ulogu za pojedini dio tijela. Većina ljudi dobiva dovoljnu dozu B vitamina kroz balansiranu prehranu, dok se mogu uzimati i u obliku suplemenata.

B kompleks sadrži različite vrste B vitamina koji su važni za normalno funkcioniranje tijela. Jednako tako, B vitamini mogu pomoći kod pojedinih zdravstvenih problema.

Tako će određeni B vitamini pomoći u prevenciji i tretiranju epizoda migrena, dok će druga skupina biti pomoć za živce.

Koji B vitamini čine B kompleks?

B kompleks čine:

1. Vitamin B1 (tiamin)

Važan je za funkcioniranje organa, posebno srca i mozga, a igra ulogu i u zdravlju živaca i mišića. Ovaj vitamin tijelo ne može samo proizvesti, ali se zato može unijeti hranom. On se nalazi u svinjetini, lososu, crnom grahu, dagnjama, smeđoj riži, suncokretovim sjemenkama i pekan orasima.

2. Vitamin B2 (riboflavin)

On je važan za energiju, može spriječiti migrene, kao i anemiju i štiti vid. Nalazi se u bademima i drugim orašastim plodovima, svinjetini, govedini, mlijeku, jogurtu i siru, jajima, ribi, gljivama, špinatu i mahunarkama.

3. Vitamin B3 (niacin)

Ovaj vitamin ima važnu ulogu u održavanju zdrave kože, živaca i probave. Nekada se uzima kako bi se smanjila razina lošeg kolesterola. On se nalazi u hrani životinjskog porijekla, ali i u pojedinoj biljnoj hrani poput avokada, gljiva ili žitarica.

4. Vitamin B5 (pantotenska kiselina)

Vitamin B5 se koristi za jačanje imunološkog sustava, važan je za mentalnu sposobnost i sintezu vitamina D. Koristi se i za zdravlje kože, noktiju i kose. Nalazi se u gotovo svakoj životinjskoj i biljnoj hrani pa teško dolazi do njegovog deficita u tijelu.

5. Vitamin B6 (pirodiksin)

I on je zaslužan za funkciju živčanog sustava i zdravlje crvenih krvnih stanica. Nalazi se u mlijeku, ricotta siru, jajima, lososu, mrkvama, špinatu, bananama, slanutku i avokadu.

6. Vitamin B7 (biotin)

B7 je važan za zdravu kosu, nokte i živčanu funkciju. U slučaju da dođe do njegovog deficita, može doći do gubitka kose ili problema s kožom, kao i do depresije. On se nalazi u organskom mesu, jajima, kamenicama, pšeničnim mekinjama i kvascu.

7. Vitamin B9 (folna kiselina)

Folna kiselina je izuzetno važna prije i za vrijeme trudnoće jer spriječava razvojne probleme kod fetusa. Uzima se u obliku suplementa.

8. Vitamin B12 (kobalamin)

Nalazi se u životinjskoj hrani i fortificiranoj hrani. Osobe koje imaju anemiju će vjerojatno trebati uzimati suplement ovog vitamina. Neophodan je za održavanje zdravlja živaca i podršku proizvodnji DNK i crvenih krvnih zrnaca, kao i za održavanje tipične funkcije mozga.

Tko treba uzimati suplemente B kompleksa?

Iako se većina ovih vitamina dobije iz hrane, određene osobe bi trebale dodatno uzimati i suplemente, u dogovoru s liječnikom. Ovdje spadaju trudnice koje su vegetarijanci i/ili vegani, osobe starije od 65 godina, kao i osobe koje imaju određene zdravstvene probleme.

Nedostatak vitamina B se može prepoznati po trncima u nožnim prstima, osjećaju žarenja u nogama, grčevima u mišićima, problemima s ravnotežom, promjenama u vidu i sličnim simptomima.

Također, treba znati da previsoke doze vitamina B mogu biti opasne. Tako može doći do visoke razine šećera, proljeva, glavobolje ili viška niacina. Ipak, ovo se rijetko događa s obzirom na to da tijelo ne taloži ove vitamine, već ih višak izbacuje putem urina.

Zaključak

Vitamini B kompleksa su izuzetno važni za funkcioniranje tijela i pojedinih organa, kao i za živčani sustav. Nalaze se u puno različitih namirnica životinjskog i biljnog porijekla, a ima ih i u orašastim plodovima i žitaricama.

Važno je prepoznati nedostatak ovih vitamina u tijelu, ali i paziti da ne dođe do prevelikih doza.

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