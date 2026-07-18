Bura u čaši limunade

Jedan od većih političkih problema u susjednoj državi činjenica je da se zapravo uopće ne zna koliko danas tamo živi i Hrvata i Bošnjaka i Srba. U proteklih 35 godina provedena su samo dva popisa stanovništva - predratni 1991. i poslijeratni 2013. godine. A ta službena brojka dalje služi za raspodjelu političke moći i proporcionalnu zastupljenost u tijelima vlasti, za financiranje lokalne samouprave i kreiranje javnih politika. Prema jedina dva službena podatka, BiH je od 1991. do 2013. s 4,37 milijuna stanovnika pala na 3.53 milijuna. Prema procjenama Ujedinjenih nacija i statističke agencije Worldometer sada ih je 3,1 milijun, a po nekim procjenama još i manje - 2,8 milijuna.