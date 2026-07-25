Ljuti i slani kokteli su sve popularniji: Barmeni otkrivaju kako ih napraviti kod kuće

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Začinjeni kokteli više nisu rezervirani samo za klasične margarite i Bloody Mary. Barmeni u Londonu i New Yorku sve češće spajaju ljutinu, slane note i biljne okuse, a otkrivaju i kako ih možete pripremiti kod kuće.

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Barmen njujorškog bara Sip & Guzzle Turner Greaves za AP kaže da se kokteli grade slojevito, baš kao i jela, prenosi Klix.ba.

Prema njegovim riječima, začini piću daju dubinu ako se koriste umjereno.

„Na isti način na koji želite začiniti odrezak ili kotlet, želite dodati više slojeva okusa. Mislim da začini to mogu postići ako ih upotrijebite na pravi način“, rekao je.

Njegov tequila highball Doctor Green kombinira tomatillo, zelenu jabuku, shiso, hren i blagu gorčinu, dok se ljutina dodatno pojačava serrano papričicom koja se poslužuje sa strane.

Na taj način gosti sami mogu prilagoditi intenzitet ljutine, što je jedan od trendova u suvremenoj koktel-sceni.

James Stevenson, suosnivač londonskog koktel-bara Brutes of Mayfair, kaže da su kokteli prije dvadesetak godina uglavnom bili vrlo slatki, no da se ukus gostiju u međuvremenu promijenio.

„Mislim da postoji pravi pokret prema slanim koktelima“, rekao je te dodao da su pića s ukiseljenim ili ljutim sastojcima često među najprodavanijima.

Za koktel Bagheera Stevenson koristi mezcal, svježi sok limete i sirup od korijandera, tajlandske zelene čili papričice, jalapeña, kardamoma i đumbira. Rub čaše oblaže začinom Tajín, dok u drugim receptima koristi i soja umak, salamuru od luka i maslina, ukiseljenu repu te tinkturu od čilija.

Alex Lyoness iz londonskog bara FlipDog objašnjava da začin ne mora dolaziti isključivo od čili papričica. U svojim koktelima koristi sečuanski papar i bobice timura kako bi postigao trnce i blago utrnuće u ustima.

Greaves preporučuje i đumbir, češnjak, zvjezdasti anis, komorač i kajenski papar, ali upozorava da ljutina ne smije preuzeti glavni okus pića.

„Dobar začinjeni koktel trebao bi biti izražajan, ali ne i agresivan“, kaže.

Za kućne barmene preporučuje pripremu mješavine za rub čaše od krupne soli i začina koje već imaju u kuhinji, poput sjemenki korijandera, crnog papra ili kardamoma.

Po želji se mogu dodati i voćni prahovi. Dovoljno je rub čaše navlažiti kriškom limuna ili limete te ga potom uvaljati u pripremljenu mješavinu.