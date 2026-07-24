Moby oduševio prepunu pulsku Arenu!

Inače, Moby, pravim imenom Richard Melville Hall, rođen je 11. rujna 1965. godine u New Yorku, a glazbenu je karijeru započeo krajem osamdesetih i početkom devedesetih na njujorškoj elektroničkoj sceni. Tijekom više od tri desetljeća karijere postao je jedan od najpoznatijih autora elektroničke glazbe, a svjetsku popularnost donio mu je album Play iz 1999. godine, s kojeg dolaze neki od njegovih najvećih hitova. Osim glazbom, Moby je poznat i po dugogodišnjem aktivizmu - posebno se zalaže za prava životinja, veganstvo i zaštitu okoliša, teme kojima se bavi i kroz javne nastupe i vlastite projekte.