radovi od listopada
Pelješki most ide sanaciju! Otkrivene pukotine
Pedeset mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u sanaciju.
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U listopadu bi, kako kažu u Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu.
Riječ je, piše Krešimir Žabec za Jutarnji list, o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta, a u nekima ima vlage i vode.
Pukotine su duboke od tri i pol do šest centimetara, dok je zaštitni sloj koji čuva glavnu armaturu pilona debeo od 3,5 do sedam centimetara.
Popravak je potreban jer bi u suprotnom voda i sol s vremenom došle do armature pilona, što bi dovelo do korozije, a postojala bi i opasnost od padanja dijelova betona na kolnik.
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