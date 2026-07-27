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radovi od listopada

Pelješki most ide sanaciju! Otkrivene pukotine

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N1 Info
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27. srp. 2026. 06:49
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pedeset mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u sanaciju.

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U listopadu bi, kako kažu u Hrvatskim cestama, trebalo početi uklanjanje nedostataka na mostu.

Riječ je, piše Krešimir Žabec za Jutarnji list, o pukotinama površinskog sloja betona na pilonima mosta, a u nekima ima vlage i vode.

Pukotine su duboke od tri i pol do šest centimetara, dok je zaštitni sloj koji čuva glavnu armaturu pilona debeo od 3,5 do sedam centimetara.

Popravak je potreban jer bi u suprotnom voda i sol s vremenom došle do armature pilona, što bi dovelo do korozije, a postojala bi i opasnost od padanja dijelova betona na kolnik.

Teme
pelješki most sanacija pelješkog mosta

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