Nutricionisti za ljeto preporučuju ovo voće: Puno je vode, antioksidansa i važnih minerala

Iako su vrlo zdrave, breskve nisu prikladne za sve. Osobe alergične na breskve ili srodno koštičavo voće trebaju ih izbjegavati, a oprez se preporučuje i osobama s uznapredovalom bolesti bubrega koje moraju ograničiti unos kalija. Kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva breskve također mogu izazvati probavne tegobe, prenosi City Magazine.