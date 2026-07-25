za osvježenje i zdravlje
Nutricionisti za ljeto preporučuju ovo voće: Puno je vode, antioksidansa i važnih minerala
Visoke ljetne temperature traže dobru hidrataciju, a ona ne mora dolaziti samo iz vode. Nutricionisti ističu da su breskve jedan od najboljih sezonskih izbora jer sadrže mnogo vode, kalij, vlakna i antioksidanse, a upravo su ljeti najukusnije i nutritivno najvrjednije.
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Breskve se sastoje od gotovo 90 posto vode, što ih čini odličnim voćem za osvježenje tijekom vrućih dana. Osim toga, bogate su kalijem, važnim elektrolitom koji organizam gubi znojenjem, kao i magnezijem i kalcijem koji pridonose normalnoj funkciji mišića i živčanog sustava.
Stručnjaci ističu da sezonske breskve, ubrane u punoj zrelosti, sadrže više antioksidansa poput vitamina C i beta-karotena. Ti spojevi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa, jačaju imunitet te mogu pridonijeti zdravlju srca i očiju.
Jedna breskva srednje veličine sadrži oko 2,2 grama vlakana, koja potiču probavu, podržavaju zdravlje crijeva i pomažu u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Kalij također može imati pozitivan učinak na regulaciju krvnog tlaka.
Iako su vrlo zdrave, breskve nisu prikladne za sve. Osobe alergične na breskve ili srodno koštičavo voće trebaju ih izbjegavati, a oprez se preporučuje i osobama s uznapredovalom bolesti bubrega koje moraju ograničiti unos kalija. Kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva breskve također mogu izazvati probavne tegobe, prenosi City Magazine.
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