Svađali se s Peternelom pa prečuli Milanovića

Počeo je ovako: "Na dan kada je četiri milijuna Hitlerovih vojnika napalo SSSR, tu diktaturu, Staljinovu diktaturu, sedamdeset je sisačkih komunista pobjeglo kako ih ustaše i Gestapo ne bi pohvatali jer su bili članovi Komunističke partije, te Staljinove monolitne organizacije. Da na Baniji, Kordunu i u Lici nije bilo hrvatskih Srba, tih sedamdesetak hrvatskih komunista ne bi daleko dospjelo. To treba reći, to je kontekst."