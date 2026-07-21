Dodajte ova dva sastojka u vodu dok kuhate kukuruz: Svako zrno bit će mekano, sočno i slatko

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Ne kuhajte kukuruz samo u vodi. Dodajte ova dva sastojka i dobit ćete sočna i mekana zrna koja se tope u ustima.

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Ako volite kuhani kukuruz, sigurno znate koliko može razočarati kada nakon dugog kuhanja dobijete tvrda i suha zrna. Umjesto da satima čekate pokraj štednjaka, postoji mali trik koji mijenja sve.

Uz samo dva dodatka koja većina ljudi već ima u kuhinji, vaš kukuruz može postati nevjerojatno mekan, sočan i sladak – baš onakav kakvog pamtimo iz ljetnih dana.

Tajna je u mlijeku i maslacu koji mijenjaju okus kukuruza

Većina ljudi kukuruz kuha samo u vodi i sa soli, no iskusne domaćice znaju da se uz mali dodatak može postići mnogo bolji rezultat.

Kombinacija mlijeka i maslaca zrnu daje posebnu mekoću i bogatiji okus. Maslac obavija kukuruz i čuva njegovu sočnost, dok mlijeko dodatno naglašava njegovu prirodnu slatkoću, piše krstarica.com.

Zahvaljujući tome, ovako pripremljen kuhani kukuruz kremastiji je, mekši i znatno ukusniji nego kada se kuha na uobičajen način.

Sastojci za savršen kuhani kukuruz

Za pet klipova mladog kukuruza potrebno vam je:

5 klipova mladog kukuruza

1 litra vode

200 ml punomasnog mlijeka

115 g maslaca

1 čajna žličica soli

Kako skuhati kukuruz koji se topi u ustima

Kukuruz najprije očistite od listova i svile, a zatim po potrebi klipove prepolovite kako bi lakše stali u lonac.

U većem loncu zakuhajte vodu, zatim smanjite temperaturu te dodajte mlijeko i maslac. Pričekajte da se maslac potpuno otopi i sjedini s tekućinom.

Potom dodajte kukuruz, posolite, djelomično poklopite lonac i kuhajte oko deset minuta, odnosno dok zrna ne omekšaju.

Rezultat je kuhani kukuruz punog okusa, mekane teksture i mirisa zbog kojeg će svi odmah poželjeti još jedan klip.

Brzi trik kada nemate vremena za kuhanje

Ako želite još bržu pripremu, kukuruz možete pripremiti i u mikrovalnoj pećnici.

Stavite do tri klipa, zajedno s listovima, u mikrovalnu pećnicu i zagrijavajte ih oko 12 minuta na najvećoj snazi.

Listovi će stvoriti prirodnu parnu komoru pa će kukuruz ostati sočan i mekan. Kada je gotov, pažljivo uklonite listove jer će biti vrlo vrući.