mala tajna
Dodajte ova dva sastojka u vodu dok kuhate kukuruz: Svako zrno bit će mekano, sočno i slatko
Ne kuhajte kukuruz samo u vodi. Dodajte ova dva sastojka i dobit ćete sočna i mekana zrna koja se tope u ustima.
Oglas
Ako volite kuhani kukuruz, sigurno znate koliko može razočarati kada nakon dugog kuhanja dobijete tvrda i suha zrna. Umjesto da satima čekate pokraj štednjaka, postoji mali trik koji mijenja sve.
Uz samo dva dodatka koja većina ljudi već ima u kuhinji, vaš kukuruz može postati nevjerojatno mekan, sočan i sladak – baš onakav kakvog pamtimo iz ljetnih dana.
Tajna je u mlijeku i maslacu koji mijenjaju okus kukuruza
Većina ljudi kukuruz kuha samo u vodi i sa soli, no iskusne domaćice znaju da se uz mali dodatak može postići mnogo bolji rezultat.
Kombinacija mlijeka i maslaca zrnu daje posebnu mekoću i bogatiji okus. Maslac obavija kukuruz i čuva njegovu sočnost, dok mlijeko dodatno naglašava njegovu prirodnu slatkoću, piše krstarica.com.
Zahvaljujući tome, ovako pripremljen kuhani kukuruz kremastiji je, mekši i znatno ukusniji nego kada se kuha na uobičajen način.
Sastojci za savršen kuhani kukuruz
Za pet klipova mladog kukuruza potrebno vam je:
- 5 klipova mladog kukuruza
- 1 litra vode
- 200 ml punomasnog mlijeka
- 115 g maslaca
- 1 čajna žličica soli
Kako skuhati kukuruz koji se topi u ustima
Kukuruz najprije očistite od listova i svile, a zatim po potrebi klipove prepolovite kako bi lakše stali u lonac.
U većem loncu zakuhajte vodu, zatim smanjite temperaturu te dodajte mlijeko i maslac. Pričekajte da se maslac potpuno otopi i sjedini s tekućinom.
Potom dodajte kukuruz, posolite, djelomično poklopite lonac i kuhajte oko deset minuta, odnosno dok zrna ne omekšaju.
Rezultat je kuhani kukuruz punog okusa, mekane teksture i mirisa zbog kojeg će svi odmah poželjeti još jedan klip.
Brzi trik kada nemate vremena za kuhanje
Ako želite još bržu pripremu, kukuruz možete pripremiti i u mikrovalnoj pećnici.
Stavite do tri klipa, zajedno s listovima, u mikrovalnu pećnicu i zagrijavajte ih oko 12 minuta na najvećoj snazi.
Listovi će stvoriti prirodnu parnu komoru pa će kukuruz ostati sočan i mekan. Kada je gotov, pažljivo uklonite listove jer će biti vrlo vrući.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas