visok udio kalija
Ovo voće nije čudotvorni detoks, ali može pomoći hidrataciji i smanjiti zadržavanje tekućine
Zaboravite na skupe programe detoksikacije. Dinja je osvježavajuće ljetno voće koje može pomoći hidrataciji organizma i, zahvaljujući visokom udjelu vode i kalija, pridonijeti smanjenju zadržavanja tekućine.
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Iako se često tvrdi da "preko noći uklanja sve toksine iz tijela", za takvu tvrdnju nema znanstvenih dokaza. Tijelo se od štetnih tvari prirodno oslobađa putem jetre, bubrega, pluća i probavnog sustava, a nijedna pojedinačna namirnica ne može zamijeniti tu funkciju, piše Klix.ba.
Bogata vodom i mineralima
Dinja sadrži oko 90 posto vode, zbog čega doprinosi hidraciji organizma. Uz to je dobar izvor kalija, minerala koji pomaže u održavanju ravnoteže tekućine u tijelu.
Kalij može ublažiti učinke prekomjernog unosa soli, koja potiče zadržavanje vode i može uzrokovati osjećaj natečenosti.
Lako se probavlja
Dinja se uglavnom lako probavlja, pa mnogima odgovara kao lagani večernji međuobrok.
Budući da ne opterećuje želudac poput težih obroka, može biti dobar izbor prije spavanja, osobito tijekom toplijih mjeseci.
Sadrži citrulin
Dinja sadrži i citrulin, aminokiselinu koja u organizmu sudjeluje u stvaranju dušikova oksida. On može pridonijeti širenju krvnih žila i poboljšanju protoka krvi, iako je najveća koncentracija citrulina prisutna u lubenici.
Ne izaziva nagli porast šećera
Dinja ima relativno nizak do umjeren glikemijski indeks, ovisno o sorti, a zbog visokog udjela vode i male energetske vrijednosti može biti dio uravnotežene prehrane.
Kako je jesti?
Ako vam odgovara, možete pojesti zdjelicu dinje otprilike sat vremena prije spavanja. Za dulji osjećaj sitosti može se kombinirati s nekoliko žlica grčkog jogurta, koji osigurava bjelančevine i usporava probavu.
Takav lagani obrok može biti dobar izbor umjesto teške večere, ali važno je imati na umu da dinja ne "čisti tijelo od toksina preko noći". Zdravlje organizma ponajprije ovisi o uravnoteženoj prehrani, redovitoj tjelesnoj aktivnosti, dovoljnom unosu tekućine i kvalitetnom snu.
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