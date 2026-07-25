U Novom Zagrebu postavljeni spremnici za otpad, ali stanari ih ne koriste. "Bogtepitaj tko će ići do tamo"

"Predstavnik stanara svojedobno je predlagao da se ispred zgrade napravi vanjski smetlarnik no većina stanara nije to htjela tvrdeći da nema potrebe jer imamo unutarnji smetlarnik. A da je to napravljeno, taj bi "kavez" u kojemu bi bili kontejneri, bio na dvadeset koraka od zgrade. Ideja je bila da u dijelu unutarnjega smetlarnika, koji bi tako bio oslobođen, bude spremište za bicikle. No ta je ideja otpala, a u spremnike koje je postavio Grad ni mladi, kamoli stari ljudi iz zgrade ne žele nositi otpad", kaže.