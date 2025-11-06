Pokop vukovarskog heroja
FOTO, VIDEO / Posljednji ispraćaj u Vukovaru: Stigla majka Jean-Michela Nicoliera
Pokop Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991., čiji su posmrtni ostaci identificirani u vukovarskoj bolnici, održava se danas na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.
Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.
Na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.
Pokop će se održati u 13 sati.
11:18
prije 7 min.
Stigla majka Jean-Michela Nicoliera
10:18
prije 1h
Knjiga žalosti
10:08
prije 1h
N1 komentar: Pogreb Jean-Michela Nicoliera
10:07
prije 1h
Posebna regulacija prometa
Policija je objavila da je u Vukovaru u četvrtak od 8 do 16 sati zbog sahrane Jeana-Michela Nicoliera na snazi posebna regulacija prometa.
09:33
prije 1h
Deseci tisuća ljudi stižu u Vukovar?
U Vukovar bi prema procjenama nadležnih institucija moglo stići oko 20 tisuća ljudi, kako bi posljednji put pozdravili Jean-Michela Nicoliera. To je, kako ističu mnogi, snažan izraz poštovanja prema njegovoj žrtvi i hrabrosti, javlja HRT.
08:23
prije 3h
Plenković primio majku Jean-Michela Nicoliera
Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.
08:21
prije 3h
Besplatan vlak za sve koji idu u Vukovar
U povodu posljednjeg ispraćaja vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, HŽ Putnički prijevoz omogućit će svim građanima besplatan prijevoz vlakom do Vukovara i natrag.
08:21
prije 3h
Nicolierova majka poslala važnu poruku uoči pogreba
Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jeana-Michela Nicoliera obratila se javnosti uoči njegovog posljednjeg ispraćaja, koji će se održati sutra. Fourniner je podsjetila da je prije svega riječ o pogrebu.
08:19
prije 3h
Pogubljen na Ovčari
Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije.
U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.
Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.
