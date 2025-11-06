Oglas

Pokop vukovarskog heroja

FOTO, VIDEO / Posljednji ispraćaj u Vukovaru: Stigla majka Jean-Michela Nicoliera

N1 Hrvatska
06. stu. 2025. 08:24
11:18

Pokop Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991., čiji su posmrtni ostaci identificirani u vukovarskoj bolnici, održava se danas na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.

Na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Pokop će se održati u 13 sati.

Vukovar
N1/Ivan Hrstić
11:18

prije 7 min.

Stigla majka Jean-Michela Nicoliera

10:18

prije 1h

Knjiga žalosti

Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela, javlja RTL.

10:08

prije 1h

N1 komentar: Pogreb Jean-Michela Nicoliera

Više pogledajte u jutarnjoj analizi našeg Ivana Hrstića.

17.11.2015., Vukovar - Atmosfera dan uoci Kolone sjecanja na Dan sjecanja na zrtvu Vukovara. Bista Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dobrovoljca koji je ubijen na Ovcari. rPhoto: Grgur Zucko/PIXSELL
Grgur Zucko/PIXSELL

10:07

prije 1h

Posebna regulacija prometa

Policija je objavila da je u Vukovaru u četvrtak od 8 do 16 sati zbog sahrane Jeana-Michela Nicoliera na snazi posebna regulacija prometa.

09:33

prije 1h

Deseci tisuća ljudi stižu u Vukovar?

U Vukovar bi prema procjenama nadležnih institucija moglo stići oko 20 tisuća ljudi, kako bi posljednji put pozdravili Jean-Michela Nicoliera. To je, kako ističu mnogi, snažan izraz poštovanja prema njegovoj žrtvi i hrabrosti, javlja HRT.

08:23

prije 3h

Plenković primio majku Jean-Michela Nicoliera

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima Lyliane Fournier, majku francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci nedavno identificirani kod Ovčare.

08:21

prije 3h

Besplatan vlak za sve koji idu u Vukovar

U povodu posljednjeg ispraćaja vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, HŽ Putnički prijevoz omogućit će svim građanima besplatan prijevoz vlakom do Vukovara i natrag.

Više čitajte OVDJE.

08:21

prije 3h

Nicolierova majka poslala važnu poruku uoči pogreba

Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jeana-Michela Nicoliera obratila se javnosti uoči njegovog posljednjeg ispraćaja, koji će se održati sutra. Fourniner je podsjetila da je prije svega riječ o pogrebu.

Više čitajte OVDJE.

08:19

prije 3h

Pogubljen na Ovčari

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije.

U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.

28.10.2021., Vukovar
Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

Domovinski rat Jean-Michel Nicolier Pokop Jean-Michela Nicoliera Vukovar

