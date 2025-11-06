FOTO, VIDEO / Posljednji ispraćaj u Vukovaru: Stigla majka Jean-Michela Nicoliera

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije.

U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.