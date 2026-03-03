Potres kod Siska: "Tresli su se prozori i namještaj"

Potres magnitude 2,9 stupnjeva po Richteru pogodio je jutros u 5:46 sati sisačko područje.
Kako javlja EMSC, potres je bio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio 4 kilometara sjeverozapadno od Siska.
"Desetak sekundi, tresli se prozori i namještaj", "Fino zadrmalo" "Neugodno je zaljuljalo", neki su od komentara koji su na EMSC-u napisali korisnici.
