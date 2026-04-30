vozi se usporeno uz zastoje

FOTO / Kaos na autocestama uoči praznika: Kilometarske kolone, sudar između Popovače i Kutine

30. tra. 2026. 20:54
Gužve i kilometarske kolone obilježile su promet uoči Praznika rada, posebno na glavnim autocestama prema moru, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Ploče promet je pojačan između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, dok se pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika stvara kolona duga oko dva kilometra zbog povremenog zatvaranja tunela iz sigurnosnih razloga. Dodatno, između čvorova Žuta Lokva i Otočac, u zoni radova, kolona doseže oko tri kilometra, javlja HAK.

Najveći zastoji zabilježeni su na A3 Bregana–Lipovac, gdje se zbog prometne nesreće između Popovače i Kutine vozi jednim trakom u koloni dugoj čak 15 kilometara.

Na A6 Rijeka–Zagreb, između Vrbovskog i Ravne Gore, u zoni radova kolona je oko dva kilometra, uz povremena zaustavljanja kod tunela Čardak, dok se na A7 kod čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi u koloni dugoj oko dva kilometra.

Dodatne poteškoće stvara i jaka bura koja u priobalju ograničava promet za pojedine skupine vozila, a njezino slabljenje očekuje se tijekom petka poslijepodne.

