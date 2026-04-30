FOTO / Kaos na autocestama uoči praznika: Kilometarske kolone, sudar između Popovače i Kutine

Gužve i kilometarske kolone obilježile su promet uoči Praznika rada, posebno na glavnim autocestama prema moru, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.
Oglas
Na autocesti A1 Zagreb–Split–Ploče promet je pojačan između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, dok se pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika stvara kolona duga oko dva kilometra zbog povremenog zatvaranja tunela iz sigurnosnih razloga. Dodatno, između čvorova Žuta Lokva i Otočac, u zoni radova, kolona doseže oko tri kilometra, javlja HAK.
Najveći zastoji zabilježeni su na A3 Bregana–Lipovac, gdje se zbog prometne nesreće između Popovače i Kutine vozi jednim trakom u koloni dugoj čak 15 kilometara.
Na A6 Rijeka–Zagreb, između Vrbovskog i Ravne Gore, u zoni radova kolona je oko dva kilometra, uz povremena zaustavljanja kod tunela Čardak, dok se na A7 kod čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi u koloni dugoj oko dva kilometra.
Dodatne poteškoće stvara i jaka bura koja u priobalju ograničava promet za pojedine skupine vozila, a njezino slabljenje očekuje se tijekom petka poslijepodne.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas