KAOS U PROMETU
FOTO / Kolone na naplatnim kućicama, na granicama se na izlaz iz zemlje čeka i do osam sati
Na hrvatskim prometnicama jutros su zabilježene velike gužve i zastoji, osobito u smjeru mora. Na nekim se graničnim prijelazima za izlazak iz zemlje čeka i do osam sati.
Kako javlja HAK, pred naplatama Lučko kolone su u smjeru mora - iz smjera Buzina (A3) oko 4 km, iz smjera Jadranske avenije oko 1 km, iz smjera Zagreb zapad (A3) oko 2 km
Zastoji su u zonama radova - na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika (kolona je oko 2 km), na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke (kolona je oko 2 km) povremeno se prekida promet pred tunelom Čardak, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.
Pojačan je promet na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporenu u kolonama uz zastoje. na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana sjever i čvora Učka u smjeru Rupe došlo je do prometne nesreće te se vozi usporeno.
Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) pod Velebitom (detaljnije vidjeti u popisu cesta). Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom današnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima.
Zbog Praznika rada (01. svibnja) zabrane su prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 t na pojedinim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će danas (1. svibnja) od 14:00 do 23:00 i u nedjelju (3. svibnja) od 12:00 do 23:00.
HAK
Prometna prognoza HAK-a
"Tijekom petka 1. svibnja i subote 2. svibnja promet će biti pojačan na turističkim pravcima prema obali, kao i na prilazima većim turističkim središtima. U nedjelju 3. svibnja očekujemo pojačan promet u povratku prema unutrašnjosti, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, uz moguće zastoje i usporenu vožnju. Ističemo dionicu autoceste A1 od Bosiljeva do Karlovca.
Povećan priljev vozila očekuje se i iz smjera susjednih zemalja, ponajviše Slovenije, pa će promet biti pojačan na pravcima od bivših graničnih prijelaza Macelj i Bregana, Kaštel i Plovanija (Istra), te Rupa i Pasjak (Hrvatsko primorje). Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom moguća su čekanja zbog graničnih kontrola, osobito pri ulasku u Republiku Hrvatsku te u nedjelju pri izlasku iz zemlje.
Vozačima savjetujemo korištenje alternativnih graničnih prijelaza kako bi izbjegli duža čekanja.
Mjesta na kojima su mogući dodatni zastoji uključuju dionice s aktivnim radovima, posebice: na Istarskom ipsilonu (A8) između tunela Učka i čvora Učka (A7) u oba smjera, na autocesti A6, na nekoliko dionica od Bosiljeva do Rijeke te na zagrebačkoj obilaznici (A3).
Kako biste izbjegli gužve i odabrali najpovoljnije vrijeme putovanja, preporučujemo praćenje aktualnih informacija o stanju u prometu putem internetskih stranica Hrvatskog autokluba ili mobilne aplikacije.
Prije polaska na put provjerite stanje na cestama i graničnim prijelazima te prema potrebi prilagodite plan putovanja", objavio je HAk u prometnoj prognozi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare