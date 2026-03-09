Predstavništvo EK: Milu ćemo pamtiti po profesionalnosti i predanosti novinarstvu

"Mila Moralić bila je koordinatorica projekata u Sindikatu hrvatskih novinara i nagrađivana novinarka, a medijsku je karijeru između ostaloga gradila kao urednica i televizijska voditeljica na N1 televiziji Hrvatska te novinarka u Media Servisu. Milu ćemo pamtiti po njenoj stručnosti, profesionalnosti i predanosti svom novinarskom pozivu”, poručuje se iz Predstavništva EK u Hrvatskoj.