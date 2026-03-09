Oglas

Predstavništvo EK: Milu ćemo pamtiti po profesionalnosti i predanosti novinarstvu

Hina
09. ožu. 2026. 11:03
Predstavništvo Europske komisije (EK) u Hrvatskoj u povodu smrti novinarke Mile Moralić objavilo je u ponedjeljak da će Milu pamtiti po njenoj stručnosti, profesionalnosti i predanosti svom novinarskom pozivu.

"S dubokom tugom primili smo vijesti da je preminula Mila Moralić”, objavilo je Predstavništvo EK.

Mila Moralić sa skupinom je hrvatskih novinarki boravila u radnom posjetu Europskoj komisiji u Bruxellesu kao voditeljica mentorskog medijskog projekta "Zagorka povezuje/ Zagorka Connects”. Posjet je bio organiziran kako bi novinarke bolje upoznale Komisijinu medijsku i komunikacijsku strategiju, navodi se u priopćenju koje potpisuje Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice Predstavništva EK u Hrvatskoj.

"Mila Moralić bila je koordinatorica projekata u Sindikatu hrvatskih novinara i nagrađivana novinarka, a medijsku je karijeru između ostaloga gradila kao urednica i televizijska voditeljica na N1 televiziji Hrvatska te novinarka u Media Servisu. Milu ćemo pamtiti po njenoj stručnosti, profesionalnosti i predanosti svom novinarskom pozivu”, poručuje se iz Predstavništva EK u Hrvatskoj.

Izrazili su iskrenu sućut obitelji, prijateljima i suradnicima Mile Moralić, kao i svima koji su Milu imali čast poznavati.

Mila Moralić

