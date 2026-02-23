Gdje se u Zagrebu čini najviše prometnih prekršaja? Evo što pokazuju kamere

Lokacije fiksnih prometnih kamera u Zagrebu su poznate. Dakle, nema tajni. Vozači znaju gdje se nalaze, upoznati su s ograničenjima brzine, a opet te iste kamere bilježe tisuće prekršaja zbog nepropisne brzine na godišnjoj razini.
Ovo je pet kamera koje su u Zagrebu registrirale najviše prekršaja, a podatke je Reviji HAK dostavila Policijska uprava zagrebačka.
Koje su kamere rekorderi?
Aleja grada Bolonje kod Podsusedske aleje – 6234 prekršaja
Aleja grada Bolonje kod Dubravice – 4440 prekršaja
Avenija Marina Držića kod Slavonske avenije – 3843 prekršaja
Slavonska avenija u zoni kućnog broja 59 – 2581 prekršaj
Slavonska av. kod Sachsova ulice – 1960 prekršaja
Prošle godine apsolutni rekorder bila je kamera na Aleji grada Bolonje kod Podsusedske aleje s 9926 snimljenih prekršaja nepropisne brzine. Slijede kamere na Aleji grada Bolonje kod Dubravice s 5269 snimljenih prekršaja nepropisne brzine, na Aveniji Marina Držića kod Slavonske avenije s 3526 prekršaja, na Slavonskoj aveniji kod Sachsove ulice s 1567 prekršaja te na Slavonskoj aveniji u zoni kućnog broja 59 s 805 prekršaja.
Dakle, pet najzaposlenijih kamera se ne mijenja, samo je poredak minimalno promijenjen. Također, moglo bi se zaključiti i da je značajno smanjen ukupni broj prekršaja. Na Aleji grada Bologne na sjeverozapadu grada i dalje se vozi s najviše prekršaja.
