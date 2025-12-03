Zagreb rješava prometni kaos. Stručnjak: "Događaj s Vjesnikom bio je škola"

"Zagreb i Zagrebačka županija dvije su administrativne cjeline od kojih svaka zasebno organizira promet na svom području pa je problematična ta integracija. Interes je da u Zagreb dolaze ljudi iz Zaprešića ili Velike Gorice. A na koji način će dolaziti - e to je problem o kojem ne ne odlučuje samo Grad Zagreb. Zagreb ima ZET, ali o prometu HŽ-ovih prigradskih vlakova ne odlučuje. Bilo bi puno bolje da se ljudi iz Zaprešića ili Velike Gorice voze autobusima do stanice vlaka i onda vlakom idu u Zagreb. Time bi se smanjio pritisak osobnih automobila na grad", objašnjava.