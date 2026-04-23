U Jasenovcu je bio i Milorad Pupovac: "Bio je to pristojan komemorativni događaj i bilo je znatno više ljudi nego što je to bilo prošle godine, vjerojatno zato što su se organizacije potrudile da bude više ljudi. Mogle su se čuti značajne poruke, ali ono što još uvijek nedostaje je da u ovim okolnostima, u kojima imamo sve više glasova osporavanja, negiranja, relativiziranja pa i vrijeđanja spomena i sjećanja na Jasenovac, koje prolazi nekažnjeno, nema nekoga tko će u ime države poslati poruke i reći što je prava kultura sjećanja, a čemu ne bi smjelo biti mjesta u društvu koje bi trebalo njegovati toleranciju i sjećanje na zlo koje se dogodilo."