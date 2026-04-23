Kopal naglašava imperativ humanizma u razvoju tehnologija, objašnjavajući kako je tehnologija ovdje da služi društvu: "Kao netko tko je sveučilišni profesor, javno već, pa sigurno 10 godina, zagovaram da na svim STEM fakultetima izborni predmeti moraju biti humanističko-društveni. Na svim društveno-humanističkim fakultetima izborni predmeti bi trebali biti STEM. Niti jedan problem danas nije samo STEM, samo humanizam, samo društveni. Zapravo su ti problemi multidisciplinarno i multidimenzionalno povezani, i tako trebamo gledati. Naglasit ću još jednu stvar o kojoj se ne priča dovoljno - više puta je i sam Papa upozoravao na opasnosti umjetne inteligencije i da zapravo, as a humanist, trebali bismo početi razgovarati o svim aspektima. I ne, apsolutno nije normalno da tehnologija određuje društvu kako će nešto raditi, društvo treba odrediti tehnologiji kako će nešto raditi."