Više od tisuću glazbenika potpisalo bojkot Eurosonga zbog Izraela: "Nema glazbe dok traje genocid"

Više od tisuću glazbenika diljem svijeta, uključujući neke poznate umjetnike i grupe poput Massive Attacka, Kneecapa i Macklemorea, pozivaju na bojkot Eurosonga, koji će se održati u Beču u svibnju, zbog sudjelovanja Izraela na natjecanju.
Pismo, objavljeno na web stranici pokreta "Nema glazbe dok traje genocid", do utorka je prikupilo više od 1100 potpisa, prvenstveno umjetnika malih i srednjih izdavačkih kuća.
Nekoliko poznatih grupa i glazbenika, od kojih je većina već dugi niz godina aktivno uključena u kulturni bojkot Izraela, potpisalo je apel, prema riječima organizatora.
Među njima su Peter Gabriel, Roger Waters (iz Pink Floyda), britanski bend Massive Attack, glazbenik i producent Brian Eno, reper Macklemore i sjevernoirski trio Kneecap, čiji se član suočio s pravnim postupkom u Velikoj Britaniji zbog isticanja zastave Hezbolaha na koncertu 2024. prije nego što su optužbe odbačene.
Potpisnici pozivaju na isključenje izraelske javne radiotelevizije KAN, "koja je postala suučesnik u zločinima protiv čovječnosti koje čini Izrael".
Dvadesetsedmogodišnji francusko-izraelski pjevač Noam Bettan izabran je za predstavnika Izraela, što je misija koja nosi snažnu domoljubnu težinu u zemlji u kojoj je natjecanje izuzetno popularno, a natjecatelji dobivaju značajnu podršku.
„Kao glazbenici i kulturni djelatnici, od kojih mnogi žive na području koje pokriva Europska radiotelevizijska unija (EBU), odbijamo dopustiti da se Eurosong koristi za uljepšavanje i normalizaciju genocida, opsade i brutalne izraelske vojne okupacije Palestinki i Palestinaca“, stoji u tekstu potpisnika.
Natjecanje za pjesmu Eurosonga, koji ove godine slavi svoje 70. izdanje, suočava se s najvećim bojkotom u svojoj povijesti povezanim sa sudjelovanjem Izraela.
Španjolska, irska, islandska, nizozemska i slovenska televizija najavile su svoje povlačenje.
Kritiziraju Izrael zbog vođenja rata u Gazi, kao odmazdu za napad palestinskog islamističkog pokreta Hamas na njegov teritorij 7. listopada 2023.
Izrael je četiri puta pobijedio na Eurosongu, posljednji put 2018. godine. Prošle godine izraelska pjevačica Yuval Raphael, koja je preživjela napad 7. listopada, osvojila je drugo mjesto, dobivši najviše glasova publike.
