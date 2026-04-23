analiza platforme HelloSafe
Koje su najbogatije zemlje po "indeksu prosperiteta"? Europa dominira ljestvicama
Mjere „najbogatijih zemalja” mogu biti varljive. Novi indeks prosperiteta — koji uzima u obzir dohodak, BDP i način na koji se bogatstvo pretače u kvalitetu života, društvenu koheziju i dugoročni razvoj — ne svrstava SAD, Njemačku ili Francusku među deset najboljih.
Europa dominira globalnim ljestvicama bogatstva, ali što zapravo znači biti „bogata zemlja” uvelike ovisi o tome kako se prosperitet mjeri i tko od njega ima koristi. „Biti najbogatija zemlja na svijetu nije samo pitanje proizvodnje velikih količina”, navodi se u analizi platforme za usporedbu financijskih usluga HelloSafe, koju prenosi Euronews.
„Mjeri se time kako se to bogatstvo konkretno odražava u svakodnevnom životu običnog građanina. U 2026. odgovor je Norveška.” Grupa tvrdi da BDP po stanovniku može iskriviti usporedbe jer pretpostavlja da je nacionalna proizvodnja ravnomjerno raspodijeljena među stanovništvom.
Irska dobro ilustrira taj problem. BDP po stanovniku iznosi oko 150.000 dolara prema paritetu kupovne moći, ali velik dio toga proizlazi iz aktivnosti multinacionalnih kompanija poput Applea, Googlea i Pfizera. Razlika između proizvodnje i dohotka kućanstava procjenjuje se na oko 70.000 dolara po osobi. Kako bi se uklonila ta ograničenja, HelloSafeov „Indeks prosperiteta” rangira više od 50 zemalja pomoću kombiniranog rezultata od 100 bodova.
Indeks se temelji na podacima MMF-a, Svjetske banke, UNDP-a, Eurostata i OECD-a te objedinjuje dohodak, nejednakost i šire društvene pokazatelje u jedinstvenu mjeru prosperiteta. Prema tim kriterijima, Europa dominira vrhom ljestvice, a pet najbogatijih zemalja sve su iz te regije.
Male zemlje probijaju se na vrh
Norveška predvodi ljestvicu, uz potporu najvišeg BND-a (bruto nacionalnog dohotka — ukupnog dohotka koji ostvaruju građani i poduzeća neke zemlje, uključujući prihod iz inozemstva) i vrlo uravnoteženog društvenog modela.
Irska je druga, s visokim stvarnim prihodima unatoč napuhanom BDP-u. Luksemburg je treći, nakon što je prvi put otkako postoji indeks pao s vodeće pozicije.
Te zemlje, prema izvješću, kombiniraju snažne gospodarske rezultate s nekim od najboljih društvenih pokazatelja na svijetu. Među ostalim visokoplasiranim zemljama je Island, koji je peti zahvaljujući snažnim pokazateljima ljudskog razvoja i niskim razinama relativnog siromaštva.
Singapur, s druge strane, ima visoke prihode, ali ga koči veća nejednakost. Izvan Europe, Sjedinjene Države nalaze se na 17. mjestu, što odražava snažnu ekonomiju uz visoku nejednakost i relativno siromaštvo.
Francuska je na 20. mjestu, odmah iza Češke, koja ima jednu od najravnomjernijih raspodjela dohotka u Europi i nisku stopu relativnog siromaštva. Na donjem dijelu europske ljestvice nalaze se zemlje poput Italije, Španjolske i Estonije, s nešto slabijim rezultatima zbog nižih razina dohotka i, u slučaju Španjolske, višeg relativnog siromaštva.
Izvan Europe, Sejšeli su prvi u Africi zahvaljujući najvišem BDP-u po stanovniku na kontinentu, dobrim pokazateljima ljudskog razvoja i relativno umjerenoj nejednakosti. Slijede Mauricijus i Alžir. U Latinskoj Americi, Urugvaj je prvi put na vrhu, s najvišim BND-om u regiji, najnižim siromaštvom i najravnomjernijom raspodjelom dohotka. Slijede Čile i Panama. U Aziji vodi Singapur, a zatim Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Rezultati sugeriraju da, iako Europa i dalje dominira mjerama globalnog prosperiteta, slika se značajno mijenja kada se u obzir uzmu nejednakost i društveni ishodi. Što znači biti „bogat”, pokazuju podaci, više se ne definira samo proizvodnjom — nego i time koliko se to bogatstvo ravnomjerno dijeli.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare