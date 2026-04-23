Upozorenje Europljanima: Neki od vas mogli bi ostati bez godišnjeg odmora

Europska unija upozorila je da se Europa nalazi u „vrlo ozbiljnoj krizi“ jer zalihe zrakoplovnog goriva počinju opadati zbog rata u Iranu, pa bi mnogi ovog ljeta mogli morati mijenjati planove za godišnji odmor.
"Nažalost, vrlo je vjerojatno da će na odmore mnogih utjecati otkazivanja letova ili vrlo, vrlo skupe karte“, rekao je europski povjerenik za energetiku Dan Jørgensen za Sky News.
„Čak i ako učinimo sve što možemo, ako nema zrakoplovnog goriva – onda ga jednostavno nema.“
Jørgensen je dodao da je trenutačno riječ ponajprije o krizi cijena, a ne opskrbe, no upozorio je da se, ako se kriza nastavi, ne može isključiti ni nestašica, osobito kad je riječ o avionskom gorivu.
Međunarodna agencija za energiju upozorila je da bi ozbiljni problemi u opskrbi mogli nastupiti u sljedećih pet do šest tjedana.
Zrakoplovne kompanije već poduzimaju mjere
Zrakoplovne kompanije već poduzimaju mjere za smanjenje potražnje: Lufthansa grupa, jedna od najvećih u Europi, najavila je otkazivanje 20.000 letova u nadolazećim mjesecima. Druge kompanije povećavaju cijene karata na dugolinijskim letovima kako bi pokrile rast troškova goriva.
„Kad bi sutra zavladao mir i Hormuški tjesnac se ponovno otvorio, vjerujem da bismo izbjegli najgori scenarij. No i u najboljem slučaju kriza cijena potrajat će još neko vrijeme“, upozorio je Jørgensen.
Dodao je kako je plinska infrastruktura znatno oštećena te će za njezinu obnovu trebati godine, što znači da će cijene još mjesecima, pa i godinama, ostati znatno više nego prije početka krize.
Odmor u vlastitoj zemlji
Čelnik talijanske agencije za civilno zrakoplovstvo poručio je da bi građani trebali razmotriti provođenje ljetovanja u vlastitim zemljama.
„U prošlosti su cijene goriva dosezale i prelazile 100 dolara bez većih posljedica za zračni promet, no ovaj put psihološki učinak ima razoran utjecaj na putnike“, upozorio je Pierluigi Di Palma.
„Najbolje je preporučiti odmor u blizini, ponovno otkriti ljepote vlastite zemlje.“
Za one koji ipak planiraju daleka putovanja, savjetuje se ugovaranje posebnog osiguranja koje jamči povrat novca u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta.
EU je najavio mjere za ublažavanje posljedica energetske krize, uključujući ubrzano uvođenje obnovljivih izvora energije te poticaje kućanstvima za ugradnju rješenja poput dizalica topline i solarnih panela.
Također se potiče države članice da smanje poreze na električnu energiju kako bi se građane motiviralo na kupnju električnih vozila.
