Riječka Čistoća u mjesec dana poslala više od 2.700 kazni zbog otpada! Pogledajte iznose

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Riječ je o korisnicima Čistoće iz gradova i općina riječkog prstena, te mjesnih odbora na području Grada Rijeke u kojima je implementiran individualni sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Kako bi stalo na kraj nesavjesnom ponašanju manjeg dijela građana, Komunalno društvo Čistoća uvodi kazne za korisnike koji se ne pridržavaju pravila odlaganja otpada i stvaraju komunalni nered.

Naime, KD Čistoća tijekom siječnja šalje više od 2.700 kazni korisnicima koji, prema evidenciji, nisu predavali komunalni otpad četiri i više mjeseci zaredom, a nisu dostavili ni dokaze o trajnom nekorištenju svojih nekretnina, piše Novi list.

Propali pregovori u čakovečkoj bolnici, kirurzi postavili nove zahtjeve

Riječ je o korisnicima iz gradova i općina u kojima je implementiran individualni sustav prikupljanja otpada, a to su gradovi Bakar, Kastav i Kraljevica, općine Jelenje, Klana, Kostrena, Čavle i Viškovo te mjesni odbori u Gradu Rijeci – Draga, Orehovica, Pašac, Sveti Kuzam, Svilno, Grbci, Gornji Zamet, Pehlin, Srdoči i Zamet, dok je Kantrida još u fazi prilagodbe. Kazne za kućanstva kreću se od 29,16 do 87,48 eura, dok se kazne za poslovne korisnike kreću od 82,04 do 246,12 eura.

“Regulativom je predviđeno da se sankcioniraju svi korisnici koji nisu predavali otpad dva i više mjeseci zaredom. Ipak, kazne će u ovom trenutku biti poslane isključivo onima koji nisu predavali otpad četiri i više mjeseci, među kojima je čak više od tisuću onih koji otpad nisu predali niti jednom tijekom 2024. godine”, kažu u KD-u Čistoća te dodaju da, iako je velika većina građana u gradovima, općinama, odnosno mjesnim odborima u kojima je implementiran individualni sustav prikupljanja otpada, prihvatila novi način odlaganja otpada i odgovorno i uredno izvršava sve svoje obaveze, manji dio njih i dalje svojim nesavjesnim ponašanjem stvara komunalni nered.

Unatoč kontinuiranim naporima Komunalnog društva Čistoća da unaprijedi sustav gospodarenja otpadom, pojedini građani ne izvršavaju svoje obaveze i stvaraju komunalni nered. Od početka uvođenja individualiziranog sustava prikupljanja otpada zabilježeni su brojni slučajevi izbjegavanja pravila i nepropisnog odlaganja otpada.

“Sve češće svjedočimo praksi neodgovornih korisnika koji, kako bi izbjegli plaćanje odlaganja miješanog komunalnog otpada, svoj otpad prevoze u dijelove grada gdje novi sustav još nije implementiran. Ovakvo ponašanje stvara nepoželjne divlje deponije, opterećuje kapacitete spremnika koji su dimenzionirani za korisnike iz tog područja te uzrokuje nered i nezadovoljstvo među stanovnicima. Ove kazne su pravna i financijska posljedica nepridržavanja Zakona o gospodarenju otpadom i lokalnih odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada. One predstavljaju dio kontinuirane akcije protiv nesavjesnih pojedinaca, a izdavanje kazni nastavit će se tijekom cijele 2025. godine, kako bi se osigurala odgovornost svih korisnika sustava gospodarenja otpadom”, ističu u Čistoći.

Vrijeme prilagodbe

Individualni sustav u studenom 2024. godine uveden je i na području Mjesnog odbora Kantrida, gdje se još uvijek nalazi u fazi prilagodbe, koje stoga još nije podložno izdavanju kazni. Naime, kažu u Čistoći, svjesni značaja ove promjene u sustavu gospodarenja otpadom, korisnicima je omogućeno dulje razdoblje prilagodbe. No, unatoč kontinuiranim edukativno-informativnim aktivnostima i dodatnom vremenu za prilagodbu, i nadalje se bilježe brojni slučajevi nesavjesnog postupanja s otpadom.

Komunalno društvo Čistoća poziva sve građane na odgovorno sudjelovanje u sustavu odlaganja otpada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najavljen veliki bojkot, posebno izdvojena tri trgovačka lanca: “Ne kupujte nigdje ništa!” U utorak dosta poskupljuje gorivo, pogledajte kakve će biti nove cijene