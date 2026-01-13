Ujedinjeni narodi prijete Izraelu tužbom

Ujedinjeni su narodi priopćili da je devet djelatnika UNRWA-e možda bilo uključeno u napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. te su dobili otkaz. Za jednog zapovjednika Hamasa u Libanonu – kojeg je Izrael ubio u rujnu – također je utvrđeno da je radio u UNRWA-i.