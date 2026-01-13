Trgovina između Venezuele i EU-a: Koje zemlje u Europi najviše posluju s Venezuelom?

Venezuela u brojčanom smislu nije važan trgovinski partner EU-a. No njezina politička važnost i potencijalni budući gospodarski odnosi zasebno su pitanje. Udio venezuelanske robe u uvozu EU-a izvan Unije vrlo je malen te je 2024. iznosio svega oko 0,1 % ukupnog uvoza robe, dok je izvoz EU-a u Venezuelu toliko nizak da se prema podacima Eurostata praktički vodi kao zanemariv. U 2024. godini izvoz EU-a u Venezuelu iznosio je oko 784 milijuna eura, dok je uvoz iz Venezuele dosegnuo približno 2,16 milijardi eura, što daje ukupni obujam trgovine od oko 2,95 milijardi eura.