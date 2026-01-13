europa pomno prati situaciju
Trgovina između Venezuele i EU-a: Koje zemlje u Europi najviše posluju s Venezuelom?
Venezuela nije veliki trgovinski partner Europske unije. Španjolska dominira trgovinom, čineći 55 % ukupnog obujma. S obzirom na velike dokazane rezerve sirove nafte u Venezueli, EU pomno prati politička zbivanja u toj zemlji.
Gospodarska budućnost Venezuele ponovno je pod povećalom nakon što su Sjedinjene Američke Države prije nešto više od tjedan dana u vojnoj operaciji zarobile predsjednika Nicolása Madura.
Zemlja raspolaže najvećim dokazanim rezervama sirove nafte na svijetu. U 2023. godini one su iznosile oko 303 milijarde barela, što je približno 17 % svjetskih rezervi, prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA).
Sve to otvara pitanja o gospodarskim vezama Venezuele s Europom. Koliko je Venezuela važna kao trgovinski partner EU-a? Kako se trgovina između EU-a i Venezuele mijenjala posljednjih godina? I koje europske zemlje najviše posluju s Venezuelom?
Venezuela u brojčanom smislu nije važan trgovinski partner EU-a. No njezina politička važnost i potencijalni budući gospodarski odnosi zasebno su pitanje. Udio venezuelanske robe u uvozu EU-a izvan Unije vrlo je malen te je 2024. iznosio svega oko 0,1 % ukupnog uvoza robe, dok je izvoz EU-a u Venezuelu toliko nizak da se prema podacima Eurostata praktički vodi kao zanemariv. U 2024. godini izvoz EU-a u Venezuelu iznosio je oko 784 milijuna eura, dok je uvoz iz Venezuele dosegnuo približno 2,16 milijardi eura, što daje ukupni obujam trgovine od oko 2,95 milijardi eura.
To je više nego dvostruko u odnosu na 2020. godinu, kada je trgovinska razmjena iznosila oko 1,42 milijarde eura. Dok je uvoz iz Venezuele rastao, izvoz EU-a ostao je otprilike na istoj razini, što je rezultiralo značajnim trgovinskim suficitom u korist Venezuele.
Koji proizvodi dominiraju trgovinom između EU-a i Venezuele?
Prema Europskoj komisiji, EU je treći najveći trgovinski partner Venezuele, nakon SAD-a i Kine. Izvoz EU-a u Venezuelu u 2024. godini uglavnom se sastojao od strojeva i uređaja (20,9 %), mineralnih proizvoda (20,6 %) te kemijskih proizvoda (15 %).
S druge strane, uvoz EU-a iz Venezuele dominantno je činila nafta, koja je predstavljala oko 70 % ukupnog uvoza. Ostale značajne kategorije uključivale su ribarske proizvode (9,3 %), ponajprije škampe, te bazne metale i srodne proizvode (8 %).
Više od polovice trgovine EU-a i Venezuele odvija se preko Španjolske
Španjolska se jasno izdvaja u trgovini između EU-a i Venezuele te je prema Eurostatu u 2024. godini činila 55 % ukupnog obujma trgovine. Španjolska sudjeluje s 29 % u izvozu EU-a u Venezuelu, ali čak s 64 % u uvozu EU-a iz te zemlje. Vrijednosno gledano, Španjolska je u Venezuelu izvezla robu u vrijednosti od oko 230 milijuna eura, dok je uvezla robu u vrijednosti od približno 1,38 milijardi eura.
Italija je na drugom mjestu s udjelom od 16 % u trgovini EU-a s Venezuelom, a slijedi je Nizozemska s 10 %.
Dvije druge velike ekonomije EU-a, Francuska i Njemačka, imaju znatno slabije trgovinske veze s Venezuelom te sudjeluju s 5 %, odnosno 4 %.
Belgija (4 %) i Poljska (2 %) također ostvaruju više od 1 % ukupne trgovine EU-a s Venezuelom. Sve ostale države članice EU-a pojedinačno sudjeluju s manje od 1 % u trgovini s Venezuelom.
Prema Europskoj komisiji, između EU-a i Venezuele ne postoje povlašteni trgovinski sporazumi. Trgovinski odnosi regulirani su pravilima i carinama Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
EU je pozvala na "smirenost i suzdržanost svih aktera, kako bi se izbjegla eskalacija i osiguralo mirno rješenje krize” nakon što su američke vlasti početkom 2026. godine Nicolása Madura odvele u New York.
