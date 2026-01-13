Oglas

ANDRIJAŠEVCI

Pucnjava kod Vinkovaca: Privedene dvije osobe

author
N1 Info
|
13. sij. 2026. 23:02
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U Andrijaševcima kod Vinkovaca večeras je došlo do pucnjave.

Oglas

Pucnjava se dogodila nešto iza 21 sat kod kafića Tri ruže.

Kako doznaje Index, sukob je izbio između dvojice muškaraca. Jedan je zapucao, a prema informacijama kojima raspolaže, sumnja se na to da je pucao i drugi.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske su potvrdili da je oko 21 sat dobivena dojava o pucnjavi u Andrijaševcima.

"Prema dojavi, radilo se o pucnjevima u zrak. Policija provjerava okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu", izjavio je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.

Naknadno su iz vukovarsko-srijemske policije potvrdili da su dvije osobe koje se dovodi u vezu privedene i nad njima se obavlja kriminalističko istraživanje.

Još nije poznato je li netko ozlijeđen.

Teme
andrijaševci policija pucnjava vinkovci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ