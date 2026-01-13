ANDRIJAŠEVCI
Pucnjava kod Vinkovaca: Privedene dvije osobe
U Andrijaševcima kod Vinkovaca večeras je došlo do pucnjave.
Pucnjava se dogodila nešto iza 21 sat kod kafića Tri ruže.
Kako doznaje Index, sukob je izbio između dvojice muškaraca. Jedan je zapucao, a prema informacijama kojima raspolaže, sumnja se na to da je pucao i drugi.
Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske su potvrdili da je oko 21 sat dobivena dojava o pucnjavi u Andrijaševcima.
"Prema dojavi, radilo se o pucnjevima u zrak. Policija provjerava okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu", izjavio je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.
Naknadno su iz vukovarsko-srijemske policije potvrdili da su dvije osobe koje se dovodi u vezu privedene i nad njima se obavlja kriminalističko istraživanje.
Još nije poznato je li netko ozlijeđen.
